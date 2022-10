Wynonna Judd parle de son expérience de «guérison» qui continue de tourner après la mort de Naomi Judd

Wynonna Judd a parlé de continuer à se produire seule après la mort de sa mère, Naomi Judd.

“Ces émissions me guérissent, une émission à la fois”, a-t-elle déclaré à Hoda Kotb lors de son apparition sur Aujourd’hui.

“Et tous mes amis viennent et c’est comme la plus grande fête que vous organisez avant la fin”, a-t-elle poursuivi.

WYNONNA JUDD RÉPOND AUX RUMEURS QUELQUES AVEC SŒUR ASHELY AU SUJET DU TESTAMENT DE FEU MÈRE NAOMI : « SE COMBATTRE POUR QUOI ? »

“Je suis quelque part entre l’enfer et l’alléluia”, a noté la chanteuse en décrivant ses sentiments.

Naomi Judd est décédée d’un suicide en avril 2022. Wynonna a continué seule avec “The Judds: The Final Tour”. La tournée a été annoncée quelques semaines seulement avant le décès de sa mère.

“Je vais pleurer et passer directement à la chanson suivante”, a-t-elle déclaré. Elle a également partagé qu’elle gardait des mouchoirs sur elle à tout moment pendant les spectacles.

WYNONNA JUDD DIT QU’ELLE PLEURE ‘BEAUCOUP’ APRÈS LA MORT DE SA MÈRE NAOMI JUDD: ‘JE RESSENS DE JOIE ET ​​DE CHAGRIN’

Il y a eu récemment 15 nouvelles dates ajoutées à la tournée pour 2023 et des artistes comme Ashley McBryde, Brandi Carlile, Little Big Town, Martina McBride et Kelsea Ballerini devraient tous monter sur scène.

Wynonna a également parlé de sa petite-fille, Kailyah, qui a maintenant six mois et de l’impact qu’elle a eu sur sa vie.

“Elle ne parle pas encore, mais elle regarde à travers moi”, a déclaré Wynonna. “Elle me donne de l’espoir.”

Le prochain spectacle de la tournée aura lieu le 27 octobre au Mississippi Coast Coliseum à Biloxi, Mississippi.