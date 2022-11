Wynonna Judd explique comment les tournées l’ont aidée à guérir après la mort de Naomi Judd : je la veux “ici avec moi”

Six mois après la mort de Naomi Judd par suicide, sa fille Wynonna Judd explique comment la tournée l’a aidée à guérir et a partagé comment elle naviguait dans le deuil.

“Je pense que parfois nous pensons” oh, casse-toi, ce n’est pas si grave “- non, c’est un gros problème”, a déclaré Wynonna lors d’une apparition dans une émission spéciale d’ABC News.

Alors que la lauréate du prix CMA à 14 reprises réfléchissait au décès de sa mère après avoir souffert d’une longue bataille contre la maladie mentale, Wynonna a partagé à quel point la présence de sa mère lui manquait encore et souhaitait être à ses côtés.

Wynonna Judd annonce un concert spécial en l’honneur de Naomi Judd

“Tant de gens veulent dire…” elle est dans un meilleur endroit “, je ne veux pas qu’elle soit dans un meilleur endroit… je veux qu’elle soit ici avec moi”, a fait remarquer Wynonna.

Au cours d’une bande-annonce de près de 60 secondes pour l’émission spéciale “On the Road to the CMA Awards” de Judd, les fans peuvent voir les moments forts de Wynonna en tournée, alors qu’elle parle franchement de la perte de sa mère.

“Je suis tellement contente d’avoir décidé de faire cette tournée”, a-t-elle annoncé devant un public nombreux.

Alors que Wynonna se souvenait de la perte de sa mère, elle a expliqué comment les tournées l’avaient aidée à guérir pendant cette période extrêmement difficile de sa vie.

“Il y a cinq étapes dans le deuil, disent-ils… il y en a en fait six”, a expliqué la star de la country.

“La sixième étape consiste à trouver un sens à tout cela”, a-t-elle poursuivi.

WYNONNA JUDD PARLE DE SON EXPÉRIENCE DE “GUÉRISON” EN CONTINUANT ​​DE TOURNER APRÈS LA MORT DE NAOMI JUDD

Wynonna est actuellement en tournée avec des stars de la country, notamment Little Big Town, Ashley McBryde, Kelsea Ballerini et Martina McBride.

La chanteuse de Little Big Town, Kimberly Schlapman, a noté ce que c’est que de tourner avec Wynonna depuis le décès de sa mère.

“Elle a en fait donné aux gens qui ont grandi avec cette musique et qui l’ont tellement aimée, l’occasion de pleurer et de célébrer avec elle”, a souligné Schlapman.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Cela ne ressemble à rien de ce à quoi nous avons jamais participé”, a-t-elle ajouté.

Naomi s’est suicidée le 30 avril à l’âge de 76 ans.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Wynonna et sa sœur Ashley ont annoncé la mort de Naomi via une déclaration partagée sur les réseaux sociaux.

“Aujourd’hui, nous, les sœurs, avons vécu une tragédie”, indique le communiqué conjoint. “Nous avons perdu notre belle mère à cause de la maladie mentale. Nous sommes brisés. Nous naviguons dans un profond chagrin et savons que, comme nous l’aimions, elle était aimée par son public. Nous sommes en territoire inconnu.”