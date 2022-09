Wynonna Judd est toujours «incroyablement en colère» à propos de la mort de sa mère Naomi Judd, se sentant «plus proche» de sa sœur Ashley

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Wynonna Judd a admis qu’elle était “incroyablement en colère” et qu’elle pleurait toujours beaucoup la mort de sa mère, Naomi Judd, décédée des suites d’une blessure par balle auto-infligée à Apirl. Elle avait 76 ans.

Le duo mère-fille était sur le point de se lancer dans une tournée de retrouvailles pour se remémorer avec les fans leurs chansons préférées des années 80 et 90 de The Judds, l’un des groupes musicaux les plus réussis du genre avec cinq Grammy Awards, neuf prix CMA et 14 N ° 1 des singles des charts Billboard Hot Country Songs.

“J’ai reçu l’appel, et je suis allé, et je l’ai vue et je lui ai dit au revoir à l’hôpital, et j’ai fermé les yeux, et je l’ai embrassée sur le front, et c’est tout”, a déclaré Judd à CBS Sunday Morning pendant son première interview depuis la mort de Naomi en avril. “Et la prochaine chose que je sais, je suis assis ici sur le porche latéral, et j’essaie juste de comprendre ce qui se passe ensuite.”

Un jour après que Naomi se soit suicidée le 30 avril 2022, les Judds ont été intronisés au Country Music Hall of Fame.

“Je ne savais pas qu’elle était à l’endroit où elle était quand elle l’a terminé, parce qu’elle avait eu des épisodes auparavant et elle s’est améliorée. Et c’est dans quoi je vis, c’est comme, ‘Y avait-il quelque chose que j’aurais dû rechercher ou aurais-je dû savoir?’ Je ne l’ai pas fait.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle était “en colère du tout”, Wynonna a répondu : “Oui. Incroyablement en colère.”

« Est-ce que ça s’en va ? » Lee Cowan a suivi.

“Non, je ne pense pas, pas avant un moment,” dit-elle. “Et je te le ferai savoir. Je t’appellerai et t’enverrai littéralement une note.”

Elle hésitait à croire que les sentiments difficiles s’atténuent un jour, mais elle sent toujours l’esprit de sa mère la guider tout au long de la journée.

“Je la sens me donner un coup de coude. Et parfois, je ris. Et parfois, je dis : ‘Tu me manques vraiment. Pourquoi n’es-tu pas là pour qu’on puisse se disputer ?'”

Wynonna a ajouté : “Elle m’a dit une fois qu’elle m’a pris la main et m’a dit : « Ma vie est meilleure grâce à toi. » Ce sont les souvenirs qui commencent à revenir, de plus en plus. Je pense que lorsque vous perdez votre mère, une grande partie de cette merde s’en va, parce que ça n’a plus d’importance.

La mort de sa mère en avril a cependant apporté un changement positif dans sa relation avec sa sœur Ashley, qui est devenue célèbre dans le film “Heat” de 1995 et a continué à jouer dans des dizaines de rôles tout en prenant également le titre d’activiste avec le travail humanitaire. axé sur l’égalité des sexes et la santé et les droits reproductifs des femmes.

“On se regarde tous les deux en disant : « Je t’ai, n’est-ce pas ? » Et on se regarde et on se dit : « Ouais. » Nous sommes tellement unis en ce moment, je pense plus que nous ne l’avons été depuis longtemps”, a déclaré Wynonna.

Elle a admis s’appuyer le plus sur son mari, le musicien Cactus Moser, qui l’a aidée à se préparer pour une nouvelle tournée à partir de cette semaine, qui devait initialement être un spectacle de retrouvailles pour The Judds et a été annoncée quelques semaines seulement avant la mort de Naomi. .

En 1990, Naomi a annoncé sa retraite de la scène en raison d’une hépatite chronique. Wynonna a poursuivi sa carrière solo et ils se sont parfois réunis pour des performances spéciales.

Lorsqu’on lui a demandé si la liste des émissions serait “une thérapie à certains égards”, Wynonna n’était pas sûre, mais a noté: “Je pense qu’il est important de le faire, si cela a du sens. J’ai l’impression d’avoir mes ordres de marche.”

Elle a ajouté : “Quand je monterai sur scène ce premier soir, je dirai probablement quelque chose comme : « Ce n’est pas censé être comme ça », parce que ce n’est pas le cas, n’est-ce pas ? C’est censé être nous deux. Et je’ Je vais être en colère parce qu’elle n’est pas là.”

“Je veux monter sur scène et chanter de mes ongles une chanson qui aide quelqu’un dans ce public. … Il s’agit de moi qui chante pour aider quelqu’un à se sentir mieux. C’est toujours dans mon esprit.”

Quelques semaines à peine avant sa mort, Naomi et Wynonna se sont réunies et se sont produites aux CMT Awards, où elles ont annoncé qu’elles repartaient en tournée pour la première fois en 10 ans.

“The Final Tour” commence le 30 septembre à Grand Rapids, Michigan, et se termine le 29 octobre à Lexington, Kentucky, avec quelques visages célèbres qui se joignent à la balade, notamment Little Big Town, Faith Hill, Brandi Carlile, Trisha Yearwood et Martina McBride.

McBride a déclaré en exclusivité à Fox News Digital qu’elle était particulièrement enthousiasmée par la série de concerts “parce que c’est la dernière fois que vous pourrez aller écouter cette musique en direct” avec de vrais fans.

“Les Judds ont toujours été là. Ils sont une partie tellement emblématique de notre histoire musicale dans la musique country, et je me souviens d’avoir chanté “Mamma He’s Crazy” dans le groupe de reprises de mon père au Kansas et j’ai été séduit à partir de ce moment-là.” dit-elle. “Donc, toutes ces années plus tard, pouvoir être invité à faire partie de cette tournée honorant les Judds, Naomi, Wynonna, c’est passionnant et si spécial.”

Elle a ajouté: “J’espère juste que tout le monde est immergé dedans, vraiment présent. Je pense qu’il va y avoir une telle ambiance positive et énorme d’énergie et d’amour et de va-et-vient entre les artistes et entre Wynonna, évidemment, et elle fans. J’ai hâte de m’imprégner de ça tous les soirs.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-TALK (8255).