Wynonna Judd dit qu’elle pleure “beaucoup” après la mort de sa mère Naomi Judd: “Je ressens de la joie et du chagrin”

Wynonna Judd réfléchit à la mort de sa mère, cinq mois après la mort de Naomi Judd par suicide.

Dans une prochaine interview avec People Magazine, Wynonna a détaillé à quoi ressemblait la vie sans sa mère. Naomi avait 76 ans lorsqu’elle est décédée.

“Je vais vous dire ce que je sais de la mort. Dans la mort, il y a de la vie. Je ressens les deux en même temps”, a déclaré Wynonna, 58 ans, au point de vente. “Je ressens de la joie et du chagrin. Je marche dans le paradoxe. Je suis littéralement une contradiction ambulante. Je ressens de la joie. Je ressens de la douleur. Je me sens léger. Je me sens sombre.”

Wynonna a déclaré que même si elle se considérait comme “assez dure”, elle avait aussi un côté “tendre”. Elle a partagé qu’elle comptait sur son “sens de l’humour vraiment méchant”, mais a noté que le deuil est très complexe.

“Comment est-ce que je fais face? Cela dépend de la [situation]”, a-t-elle dit. “Je suis au téléphone et tout d’un coup, je vais commencer à pleurer. Puis 10 minutes plus tard, je prépare un dîner et je parle à mon mari de notre rendez-vous amoureux. Puis ma petite-fille arrive et je pleure encore. Je pleure beaucoup. Ce n’est pas grave… Cela ne veut pas dire que c’est un signe de faiblesse.”

Wynonna commence “The Judds: The Final Tour” le 30 septembre. La tournée prévue devait être une réunion mère-fille, mais depuis la mort de Naomi, Wynonna s’est engagée à terminer la tournée seule.

Naomi et Wynonna ont formé le duo musical The Judds en 1983. Les deux ont remporté cinq Grammy Awards et ont marqué 14 chansons n ° 1 au cours d’une carrière qui a duré près de trois décennies.

“Quand vous perdez quelqu’un que vous aimez, c’est comme, ‘Putain de merde, c’est vraiment en train d’arriver. Est-ce que c’est vraiment en train d’arriver ?’ Votre cerveau dit : “Non, ce n’est pas vraiment en train de se produire””, a-t-elle partagé. “Puis tu rentres à la maison, et je me rends compte, ouais, ma mère n’est plus là.”

Bien que Wynonna ne soit pas certaine de ce que l’avenir lui réserve, elle a indiqué au point de vente que ce serait une chance de guérir.

“C’est l’occasion pour moi d’entrer dans une situation où je ne sais pas si je suis prête à faire ce que je suis sur le point de faire, mais je pense que ça va me guérir”, a-t-elle déclaré. “J’enseigne ce que je veux apprendre, c’est-à-dire comment avoir la paix et la joie dans un contexte vraiment négatif [space]. Je veux que les gens sachent qu’ils sont aimés. Je veux que les gens sachent qu’il y a de l’espoir.”

Wynonna commencera sa tournée dans le Michigan et jouera 11 spectacles avant de se terminer en octobre. Elle sera accompagnée d’invités spéciaux Martina McBride, Faith Hill, Brandi Carlile, Ashley McBryde, Little Big Town et Trisha Yearwood.

Judd est décédé des suites d’une blessure par balle auto-infligée à la tête, a révélé un rapport d’autopsie obtenu par Fox News Digital en août.

“Nous avons toujours partagé ouvertement à la fois les joies d’être une famille et ses chagrins aussi. Une partie de notre histoire est que notre matriarche a été harcelée par un ennemi injuste”, a déclaré une déclaration officielle de la famille de Judd qui a été fournie à l’Associated Press. .

La déclaration a poursuivi: “Elle a été traitée pour le SSPT et le trouble bipolaire, auxquels des millions d’Américains peuvent s’identifier.”

Naomi est décédée la veille du jour où elle et Wynonna étaient intronisé au Country Music Hall of Fame.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-TALK (8255).