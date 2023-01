Wynonna Judd dit que la tournée après la mort de sa mère Naomi a été “guérison”: “Je ne m’y attendais pas”

Wynonna Judd a déclaré cette semaine que partir en tournée après la mort de sa mère la « guérissait » d’une manière à laquelle elle ne s’attendait pas.

“J’ai eu une opportunité incroyable, incroyable de guérir à travers tout cela, de pleurer et de dire des choses sur scène que je ne dirai plus jamais”, a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter dans une interview publiée jeudi. “C’est un tout autre niveau de profondeur, et je ne m’y attendais pas.”

Wynonna, 58 ans, et sa mère, Naomi Judd, devaient faire une tournée ensemble l’année dernière, mais la femme de 76 ans s’est suicidée en avril.

“Je savais que ce serait intense, mais c’est littéralement” Oh, mon Seigneur “”, a ajouté Wynonna. “C’est moi avec un cœur brisé qui est aussi ouvert que je ne le serai probablement jamais, et d’autres personnes réagissent à cela d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas.”

WYNONNA JUDD RAPPELLE LA DERNIÈRE PERFORMANCE AVEC MAMAN NAOMI JUDD: “ELLE ÉTAIT TRÈS FRAGILE”

Elle a décidé d’aller de l’avant avec “The Judds: The Final Tour” après la mort de sa mère, expliquant comment ce n’était pas seulement thérapeutique pour elle mais pour beaucoup de ses fans dans le public.

“J’ai eu des gens qui sont littéralement venus me voir et ont dit:” Ma mère s’est suicidée, et je suis ici, et je ressens chaque mot que vous dites “”, a déclaré Wynonna. “Et quand ils disent ça, je ne sais pas trop quoi te dire d’autre, mon frère. C’est intensément profond et personnel.”

Elle a dit qu’elle avait fait la tournée avec un “cœur plein” pour ses fans et un “cœur brisé” après la mort de sa mère.

WYNONNA JUDD RÉFLÉCHIT AUX RÉPÉTITIONS POUR LA TOURNÉE FINALE SANS FEU LA MÈRE NAOMI JUDD : « JE L’AI JUSTE PERDU »

“Les deux se sont simplement entrelacés d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas”, a-t-elle déclaré. “Vous sortez, et vous faites des tournées et vous pensez, ‘Oh, ça va être à propos de la musique, et ça va être à propos de la célébration de l’histoire que maman et moi avons eue ensemble.’

“Et puis, tout d’un coup, ça vous renverse parce que le soutien et l’amour étaient parfois si forts, j’ai dû m’asseoir, et les gens ont pensé que peut-être quelque chose n’allait pas, et c’était juste parce que c’était si accablant.”

Elle a appelé cela une “expérience de guérison incroyable”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Wynonna a décidé de prolonger la tournée avec 13 dates supplémentaires, à partir de la fin du mois.

Martina McBride, Little Big Town, Brandi Carlile, Kelsea Ballerini, Tanya Tucker et Ashley McBryde se joindront à elle lors de la tournée.

“Cela ressemble à de la luminothérapie”, a déclaré Wynonna à propos du soutien du public lors de ses spectacles. “Les lumières des téléphones s’agitaient et ils chantaient” Love Can Build a Bridge “, et chaque personne là-dedans avait l’impression de chanter directement vers moi. Ce n’était pas un spectacle, ce n’était pas une performance. était une célébration de la vie. Et ça m’a vraiment emmené dans un endroit auquel je ne m’attendais pas. Et, mon garçon, je suis content d’être venu parce que ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie pour toujours.

Elle a également déclaré que la perte de sa mère l’avait rapprochée de sa demi-sœur, l’actrice Ashley Judd.

“Quand vous devenez orpheline – Ashley a toujours son père – mais quand vous perdez votre mère, c’est la chose la plus incroyable”, a expliqué Wynonna. “Et quand vous avez un frère ou une sœur, cela vous oblige à le faire ou à le casser. Soit cela vous sépare davantage, soit cela vous relie davantage.”

Elle a dit qu’Ashley vivait dans une maison sur sa ferme de 500 acres dans le Tennessee.

“Ashley et moi sommes plus connectés que jamais”, a déclaré Wynonna. “Nous nous réunissons et nous parlons de choses dont nous n’avons jamais parlé. Et je trouve que nous avons plus en commun que jamais, même si nous avons été séparés géographiquement pour la plupart.”

Wynonna avait précédemment annulé les rumeurs selon lesquelles elle et sa sœur se disputaient au sujet du testament de leur mère, affirmant l’année dernière qu’elles finiraient par partager sa succession. Naomi a nommé son mari Larry Strickland exécuteur testamentaire avant sa mort.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Et maintenant, nous voici, nous venant chez l’autre et parlant de maman et d’histoires et quand nous étions petits, et cela me fait l’aimer et me sentir plus proche d’elle”, a déclaré Wynonna.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-TALK (8255).