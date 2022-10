Wynonna Judd annonce un concert spécial en l’honneur de Naomi Judd, se souvient de sa défunte maman: “Pourquoi n’êtes-vous pas ici”

Il y a plus de trois décennies, Wynonna Judd a donné son dernier concert avec sa mère Naomi Judd, décédée en avril.

Wynonna Judd s’est ouverte aux fans lors d’un déjeuner de presse intime mercredi au restaurant Fox & Locke dans le Tennessee, aux côtés des producteurs d’événements CMT et Sandbox Productions et des représentants de MTSU, pour annoncer “The Judds: Love is Alive – The Final Concert”.

“Il y a trente et un ans… j’ai fait mon dernier concert avec ma mère”, a remarqué Wynonna avec émotion.

“En tant qu’artiste, je n’ai jamais ressenti ce genre d’émotion lors d’un spectacle… tous les soirs [fans] chantent si fort que je m’éloigne du micro et que je pleure… Je pense que c’est à cause de la mort de maman… c’est remarquable”, a-t-elle souligné.

Naomi s’est suicidée le 30 avril à l’âge de 76 ans.

Wynonna et sa sœur Ashley ont annoncé la mort de Naomi via une déclaration partagée sur les réseaux sociaux.

“Aujourd’hui, nous, les sœurs, avons vécu une tragédie”, indique le communiqué conjoint. “Nous avons perdu notre belle mère à cause de la maladie mentale. Nous sommes brisés. Nous naviguons dans un profond chagrin et savons que, comme nous l’aimions, elle était aimée par son public. Nous sommes en territoire inconnu.”

Wynonna a promis aux fans qu’elle ferait “tout ce que nous pouvons juste pour célébrer 31 ans plus tard” en l’honneur de sa défunte mère.

Lorsque les fans ont demandé à Wynonna comment elle prévoyait d’intégrer la mémoire de sa mère lors de sa performance, elle a répondu : “Je parle d’elle d’une manière que les gens comprendront.”

“Je regarde beaucoup parce que je lui parle beaucoup… ça a été une affaire vraiment intéressante d’essayer de l’intégrer mais aussi de vivre dans l’instant et de regarder vers l’avenir”, a expliqué Wynonna.

“Pour visiter le passé comme un album et lui dire quelque chose comme : ‘Pourquoi n’es-tu pas là ?'”, a-t-elle dit en levant les yeux vers le plafond.

Wynonna a continué à dire qu’elle vivait sa vie “aux yeux du public à travers ce chagrin”.

Elle a dit qu’elle parlait souvent à sa mère et dit qu’elle “ne comprend pas pourquoi” et qu’elle “fait juste son truc”.

« Je dis les choses telles qu’elles sont, car qu’est-ce que je vais faire ? Qu’est-ce que je vais faire d’autre ? »

“The Judds: Love is Alive – The Final Concert” est prévu pour le 3 novembre au Murphy Center de la Middle Tennessee State University, recréant “The Judds 1991 Farewell Tour” pour un événement télévisé spécial diffusé en mars 2023 sur CMT.

Wynonna est actuellement en tournée avec des stars de la country, dont Ashley McBryde, Kelsea Ballerini et Martina McBride.

Les billets sont disponibles sur le site Web de Ticketmaster, une partie des bénéfices étant reversée à NAMI Tennessee.