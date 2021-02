Wynonna Earp touche à sa fin sur SYFY.

La série revient avec la seconde moitié de la saison quatre en mars, et le réseau vient d’annoncer que ces épisodes seront également les derniers de la série. La « finale épique » sera diffusée le vendredi 9 avril et cette description signifie, espérons-le, qu’il y a une vraie fin en magasin.

Cependant, il semble également qu’il y ait de l’espoir pour un autre type d’avenir basé sur la déclaration publiée par le créateur et showrunner. Emily Andras.

« Je tiens à remercier nos merveilleux acteurs et notre équipe, qui ont tous contribué à apporter Wynonna Earp à notre public fidèle et passionné « , a-t-elle déclaré. » Nous ne pourrions être plus fiers de ces six derniers épisodes sur SYFY, et nous sommes ravis de les partager avec nos fans bien-aimés, qui ont changé nos vies pour toujours. J’ai eu l’honneur de raconter l’histoire de Wynonna et de sa famille, et avec Seven24, Cineflix et CTV Sci-Fi, nous espérons que nous pourrons continuer à partager leurs histoires inspirantes à l’avenir. «