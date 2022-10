Wynn Resorts, TuSimple, Newell Brands, First Solar et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Wynn Resorts – Les actions de l’opérateur de casino ont bondi de 10% après qu’un dossier a montré un investisseur milliardaire et propriétaire de restaurant Tilman Fertitta a constitué une participation passive de 6,1 % dans la société. Le titre est encore en baisse de plus de 20% cette année.

Marques Newell – Les actions de Newell Brands, un fabricant de biens de consommation, ont chuté de 7,3 %. La société a récemment été rétrogradée par une multitude d’analystes, dont ceux de Raymond James, Deutsche Bank, Jefferies et Wells Fargo, à la suite de leur rapport sur les résultats la semaine dernière.

TuSimple – Les actions de la startup autonome TuSimple ont chuté de 46 % après le licenciement de son PDG, Xiaodi Hou. Une enquête interne a révélé des transactions inappropriées et un possible transfert de technologie à une entreprise chinoise par Hou. Le FBI et la Securities and Exchange Commission enquêtent tous les deux, selon le Wall Street Journal signalé.

First Solar – L’action solaire a bondi de plus de 9% pendant les échanges de midi. Vendredi, Bank of America a relevé son objectif de prix sur First Solar, affirmant que les perspectives de croissance de la société restent intactes même après son rallye de plus de 60% cette année, selon l’analyste.

Paramount mondial –Les actions de Paramount Global ont perdu 3,6% après avoir été rétrogradées par Wells Fargo Securities à sous-pondérées par rapport à une pondération égale. L’analyste Steven Cahall, qui venait de rétrograder la société de médias à poids égal au début du mois, s’attend à des révisions négatives et à un éventuel réexamen des droits sportifs ou à un changement de stratégie de Paramount.

HanesBrands Inc – Les actions de HanesBrands ont chuté de plus de 4 % après que le détaillant a reçu un double déclassement de Wells Fargo. La société a réduit le titre à une sous-pondération à partir d’une surpondération, citant l’augmentation des problèmes macroéconomiques et de bilan au cours de l’année prochaine.

Métaplates-formes – Les actions de Meta Platforms ont chuté de 5,5 %, entraînant une baisse des actions technologiques de mégacaps après les résultats décevants de la semaine dernière. Alphabet , Pomme et Microsoft tous ont également glissé d’environ 1 %.

Paiements mondiaux – L’action a chuté de 6,7 % après que la société a annoncé des bénéfices conformes aux attentes sur les bénéfices par action et supérieurs aux revenus prévus. Pendant ce temps, la société a déclaré qu’elle prenait des mesures pour financer des transactions de plusieurs milliards de dollars impliquant une dette. Le titre est toujours en hausse d’environ 7% ce mois-ci.

Technologie d’alignement – L’action Align Technology a bondi de 4% lundi après avoir annoncé un nouveau Accord de rachat accéléré d’actions de 200 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d’un milliard de dollars.

Howmet Aérospatiale – Les actions de Howmet Aerospace, un constructeur aérospatial, ont chuté de plus de 3% lundi après que la société a annoncé des résultats trimestriels qui ont dépassé les attentes de Wall Street en matière de revenus. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 1,43 milliard de dollars au cours du trimestre, alors que les analystes s’attendaient à 1,44 milliard de dollars, selon StreetAccount.

NOV inc. – Les actions du fabricant de pétrole et de gaz NOV ont augmenté de plus de 5% après que Morgan Stanley a augmenté son objectif de prix pour la société. L’entreprise a une cote de pondération égale sur le stock.

Actions pétrolières et énergétiques – Les actions des sociétés pétrolières et énergétiques ont augmenté lundi après que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole a déclaré qu’elle voyait demande de pétrole croissante pour les prochaines décennies et a appelé à des billions de dollars d’investissement dans le secteur. Actions de Énergie Coterra ajouté 2 %. Diamondback et Pétrole occidental augmenté de près de 1 %.

SUR Semi-conducteur – Les actions d’ON Semiconductor ont chuté de plus de 8 % même après que la société ait dépassé les estimations sur les résultats supérieurs et inférieurs. Les prévisions de la société pour le quatrième trimestre étaient pour la plupart conformes, selon StreetAccount, même si elles prévoyaient une baisse séquentielle des revenus. D’autres stocks de puces étaient également sous pression lundi, avec Advanced Micro Devices en baisse de 3,1%.

Amgen – L’action biopharmaceutique a chuté de 1,5% après que Barclays a rétrogradé Amgen à un poids insuffisant à partir d’un poids égal, affirmant que l’enthousiasme des investisseurs avant une mise à jour sur les médicaments contre l’obésité la semaine prochaine pourrait être exagéré. Les actions d’Amgen ont augmenté de près de 20 % ce mois-ci, créant une “configuration difficile” pour que l’action surperforme après la mise à jour, selon la société.

– Yun Li, Alex Harring, Michelle Fox, Sarah Min et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage