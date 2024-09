Wynn Resorts paie 130 millions de dollars pour avoir laissé de l’argent illégal atteindre les joueurs de son casino du Strip de Las Vegas

LAS VEGAS — La société de casino Wynn Resorts Ltd. a accepté de payer 130 millions de dollars aux autorités fédérales et admet avoir laissé des entreprises de transfert d’argent non autorisées du monde entier acheminer des fonds vers les joueurs de sa propriété phare du Las Vegas Strip.

La société cotée en bourse a déclaré qu’un accord de non-poursuite conclu vendredi représentait un montant monétaire identifié par le ministère américain de la Justice comme « des fonds impliqués dans les transactions en cause » au complexe Wynn Las Vegas.

Dans des déclarations aux médias et au gouvernement fédéral Commission des valeurs mobilières et de la boursela société a déclaré que la confiscation n’était pas une amende et que les conclusions de cette affaire qui a duré dix ans ne constituaient pas un blanchiment d’argent.

La procureure américaine Tara McGrath de San Diego a déclaré que l’accord conclu démontrait que les casinos étaient responsables s’ils laissaient des clients étrangers échapper aux lois américaines. Elle a déclaré que 130 millions de dollars constituaient la plus grosse confiscation par un casino « sur la base d’aveux d’actes criminels ».

Wynn Resorts a déclaré avoir rompu ses liens avec toutes les personnes et entreprises impliquées dans ce que le gouvernement a qualifié de « transactions alambiquées » à l’étranger.

« Plusieurs anciens employés ont facilité le recours à des entreprises de transfert d’argent sans licence, ce qui a violé nos politiques internes et la loi, et dont nous assumons la responsabilité », a déclaré la société dans un communiqué adressé samedi à l’Associated Press.

Dans son communiqué de presseLe ministère de la Justice a détaillé plusieurs méthodes qui, selon lui, ont été utilisées pour transférer de l’argent entre le Wynn Las Vegas et des personnes en Chine et dans d’autres pays.

L’une d’entre elles, baptisée « Flying Money », impliquait un agent financier sans licence utilisant plusieurs comptes bancaires étrangers pour transférer de l’argent au casino à l’intention d’un client qui ne pouvait autrement pas accéder à de l’argent liquide aux États-Unis.

Une autre infraction impliquait qu’une personne appelée « Tête humaine » joue au casino sous les ordres d’une autre personne qui ne voulait pas ou ne pouvait pas placer de paris en raison de la législation anti-blanchiment d’argent et d’autres lois.

Le ministère de la Justice a déclaré qu’une personne, agissant en tant qu’agent indépendant du casino, a effectué plus de 200 transferts d’argent d’une valeur de près de 18 millions de dollars via des comptes bancaires contrôlés par Wynn Las Vegas « ou des entités associées » pour le compte de plus de 50 clients de casino étrangers.

Wynn Resorts a déclaré que son accord avec le gouvernement était la dernière étape d’un effort de six ans visant à « laisser derrière nous les problèmes hérités du passé et à se concentrer sur notre avenir ». Le dossier de la SEC indique que l’enquête a commencé vers 2014.

Le nom de l’ancien PDG Steve Wynn n’a pas été mentionné. Mais depuis 2018, la société mère est empêtrée dans des problèmes juridiques liés à son départ après que des allégations d’inconduite sexuelle à son encontre ont été rapportées pour la première fois par le Wall Street Journal.

Les avocats de Wynn à Las Vegas n’ont pas répondu samedi aux messages concernant le règlement de l’entreprise.

Wynn, aujourd’hui âgé de 82 ans et résidant en Floride, a déclaré qu’il n’avait plus aucun lien avec sa société éponyme. Il a toujours nié avoir commis des actes d’inconduite sexuelle.

Le milliardaire développeur d’un empire de casinos de luxe à Las Vegas, dans le Massachusetts, dans le Mississippi et dans l’enclave chinoise des jeux de hasard de Macao a démissionné de Wynn Resorts après que les rapports ont été rendus publics, a cédé des actions de la société et a quitté le conseil d’administration de l’entreprise.

L’année dernière, dans le cadre d’un accord avec les régulateurs des jeux de hasard du Nevada, il a accepté de couper les liens avec l’industrie qu’il a contribué à façonner à Las Vegas et payer une amende de 10 millions de dollarsIl n’a admis aucun acte répréhensible.

En 2019, la Nevada Gaming Commission a infligé une amende à Wynn Resorts record de 20 millions de dollars pour ne pas avoir enquêté sur les allégations d’inconduite sexuelle formulées contre lui avant sa démission. Les régulateurs des jeux de hasard du Massachusetts ont infligé une amende à l’entreprise et à un haut dirigeant 35,5 millions de dollars pour ne pas avoir révélé les allégations d’inconduite sexuelle contre Wynn alors qu’elle demandait une licence pour son complexe Encore Boston Harbor. L’entreprise n’a fait aucun aveu d’acte répréhensible.

En novembre 2019, Wynn Resorts a accepté de recevoir 20 millions de dollars de dommages et intérêts de la part de Wynn et 21 millions de dollars de la part des compagnies d’assurance. régler les litiges des actionnaires accusant les directeurs d’entreprise de ne pas avoir divulgué les allégations de mauvaise conduite.

Le ministère de la Justice a déclaré vendredi que dans le cadre de son enquête, 15 personnes avaient précédemment admis avoir blanchi de l’argent, effectué des transferts d’argent sans licence ou commis d’autres crimes, payant des sanctions pénales de plus de 7,5 millions de dollars.

Wynn Resorts a indiqué dans son communiqué de vendredi que son accord de non-poursuite avec le gouvernement ne faisait pas référence au blanchiment d’argent.