Wynn Resorts livre le trimestre que nous attendions

Wynn Resorts (WYNN) a livré mercredi un premier trimestre bien meilleur que prévu, les propriétés de l’opérateur de casino à Las Vegas et Boston continuant d’afficher des résultats impressionnants. Mais ce qui a aidé la société à réaliser un bénéfice inattendu, c’est la reprise du centre de jeu chinois de Macao, permettant à la direction de rétablir un dividende trimestriel de 25 cents par action. Les revenus d’exploitation ont augmenté de 49 % d’une année sur l’autre, pour atteindre 1,42 milliard de dollars, dépassant les attentes des analystes de 1,37 million de dollars, selon les estimations compilées par Refinitiv. Le bénéfice immobilier ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et frais de restructuration ou de location (EBITDAR) – la mesure clé de Wynn pour la rentabilité – a grimpé de 141% d’une année sur l’autre, à 429,7 millions de dollars, dépassant les prévisions des analystes pour un EBITDAR de 373 millions de dollars. Le bénéfice par action ajusté (EPS) s’est établi à 29 cents par action, devant une prévision consensuelle de 2 cents par action. L’époque où Wynn perdait de l’argent est officiellement révolue. La société a livré mercredi son premier trimestre rentable depuis 2019, après environ trois ans de restrictions draconiennes de Covid-19 en Chine qui ont lourdement pesé sur l’opérateur de casino. La région administrative spéciale chinoise de Macao représentait environ 75 % des bénéfices totaux de Wynn avant la pandémie. Mais Macao est maintenant fermement sur la voie de la reprise, alors qu’il n’y a eu aucun relâchement dans les propriétés de Wynn’s Las Vegas et Boston. Pourtant, le jeu reste très sensible aux évolutions économiques. Nous continuerons de surveiller l’impact de l’environnement macroéconomique en constante évolution sur les activités de Wynn, mais pour l’instant, il reste clair que la tendance des dépenses de consommation robustes en voyages et en expériences joue directement entre les mains de l’entreprise. La réaction du titre au trimestre est atténuée après les heures, avec des actions en hausse de moins de 1 %. Jusqu’à présent, le marché sous-réagit à ce qui a clairement été un trimestre solide, avec en prime un rendement du capital surprise pour les actionnaires. Commentaire trimestriel Macao La région est finalement passée à un EBITDAR positif après plusieurs trimestres consécutifs de pertes causées par les restrictions Covid de Pékin. Le trimestre semble être inégal sur une base propriété par propriété, avec le battement de l’EBITDAR de 20 millions de dollars au Wynn Palace partiellement compensé par un manque à gagner de 18 millions de dollars au Wynn Macao. Il semble que l’échec puisse être attribué à des joueurs fortunés qui fréquentent le Wynn Palace aux dépens du Wynn Macao, qui est historiquement plus exposé aux groupes et aux visites. L’un des casinos de Wynn Macao a également été fermé pendant une partie du trimestre pour rénovation. Mais la plus grande histoire ici est la rapidité avec laquelle la reprise prend forme. Dans le casino, la soi-disant baisse de table, ou montant total des salaires, des soi-disant clients de masse a atteint 82% des niveaux du premier trimestre 2019, avec des niveaux de part de marché conformes à ceux de 2019. La direction de Wynn a également noté mardi que la reprise s’est accélérée en avril, au milieu des signes persistants, il y a une quantité extraordinaire de demande refoulée qui attend d’être libérée par la réouverture économique en cours de la Chine. Wynn vient de conclure une formidable période de vacances de la Golden Week de mai qui a surpassé 2019 dans plusieurs domaines clés. Las Vegas Wynn Las Vegas continue d’afficher d’excellents résultats, générant un EBITDAR ajusté record de tous les temps de 231,6 millions de dollars. Un « hold » supérieur à la normale – le montant des revenus qu’un casino génère à partir des paris – a eu un impact positif sur l’EBITDAR d’environ 4 millions de dollars. On parle peut-être beaucoup d’un recul des dépenses de consommation, mais cela ne se voit pas au Wynn Las Vegas. Le taux d’occupation des hôtels était de 88,8 % au cours du trimestre, en hausse de 1 190 points de base d’une année sur l’autre et de 620 points de base par rapport au premier trimestre de 2019. Et la propriété est beaucoup plus rentable aujourd’hui qu’elle ne l’était avant la pandémie. Sur une base normalisée, les marges EBITDAR de Wynn Las Vegas ont augmenté de 300 points de base d’une année sur l’autre et de 1 400 points de base par rapport au premier trimestre de 2019. Les bons moments à Vegas se sont également poursuivis en avril. Mercredi, la direction a déclaré qu’elle venait de connaître le meilleur mois d’avril de l’histoire de la propriété. Alors que les vents contraires macroéconomiques restent une préoccupation, le PDG Craig Billings a déclaré lors de la conférence téléphonique post-bénéfice de la société que « les choses vont bien ici », en partie grâce au solide pipeline de demande à terme du groupe et au pouvoir de tarification des chambres. Encore Boston Harbor La propriété de Boston ne voit aucun signe de ralentissement non plus, avec une force à la fois du côté des jeux et du côté non-jeu de l’entreprise. Les revenus bruts des jeux du casino de 191 millions de dollars ont été un record immobilier, et les revenus hors jeux ont augmenté de 21 % d’une année sur l’autre, stimulés par les segments de l’hôtellerie et de la restauration. Le mois d’avril est également bien parti, la direction notant que l’EBITDAR par jour suit les tendances qu’il a connues au cours des derniers trimestres. Wynn Interactive Wynn continue d’adopter une approche disciplinée des coûts pour sa plateforme de jeu numérique. Son taux de consommation EBITDAR (le montant d’argent qu’il a perdu) a diminué séquentiellement et d’une année sur l’autre. Allocation de capital Cela fait environ trois ans que Wynn Resorts a suspendu son dividende pour préserver ses liquidités pendant la pandémie, mais maintenant il est enfin de retour. La société a annoncé mercredi qu’elle reprendrait le versement d’un dividende trimestriel, à partir de 25 cents par action. C’est loin du paiement trimestriel de 1 $ par action offert par Wynn avant la pandémie, mais c’est toujours un signe important de confiance dans l’avenir de l’entreprise. De plus, Wynn a plusieurs projets de croissance en cours qui nécessiteront des capitaux, notamment le complexe Wynn Al Marjan Island aux Émirats arabes unis. Le coût du projet est estimé à 3,9 milliards de dollars, mais la direction estime que le complexe générera entre 450 et 600 millions de dollars d'EBITDAR en régime permanent. Wynn Resorts détiendra une participation de 40 % dans la coentreprise. Un autre projet pour lequel Wynn détient des capitaux est un éventuel projet à New York dans le quartier de Hudson Yards à Manhattan. Ce serait un gain énorme pour Wynn, mais ce serait aussi un processus d'appel d'offres très compétitif. Les gens utilisent leur smartphone pour prendre des photos à l’extérieur du complexe de casino Wynn Macau, exploité par Wynn Resorts Ltd., à Macao, en Chine, le mardi 30 janvier 2018. Billy HC Kwok | Bloomberg | Getty Images