Wynn livre un troisième trimestre décent malgré les pressions continues de la Chine

L’opérateur de casinos Wynn Resorts (WYNN) a annoncé mercredi de solides résultats du troisième trimestre, stimulés par ses propriétés américaines, alors même que ses opérations en Chine continuaient d’être comprimées par les mesures strictes de Pékin contre le Covid-19. Les revenus d’exploitation ont chuté de 10,5 % en glissement annuel, à 889,7 millions de dollars, mais ont dépassé les attentes des analystes de 871,2 millions de dollars, selon les estimations compilées par Refinitiv. Le bénéfice immobilier ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) – la mesure clé de la rentabilité de Wynn – a augmenté de 12% d’une année sur l’autre, à 173,5 millions de dollars, dépassant les prévisions de 146 millions de dollars. Le bénéfice par action a enregistré une perte ajustée de 1,27 $ par action, supérieure à la perte de 1 $ par action prévue par les analystes. Conclusion Nous continuons d’être impressionnés par la solidité des propriétés de Wynn à Las Vegas et à Boston. En revanche, ses opérations à Macao, en Chine, restent freinées par la politique zéro-Covid du gouvernement, qui échappe au contrôle de la direction. Néanmoins, nous pensons que la demande refoulée est si importante que cette partie des activités de Wynn rebondira rapidement une fois les restrictions de voyage en Chine levées. En ce qui concerne la récente révélation selon laquelle le magnat des casinos et de l’hôtellerie Tilman Fertitta a pris une participation de 6 % dans Wynn, la direction l’a simplement qualifiée de signe de la valeur des capitaux propres de Wynn. Cela nous amène à la raison pour laquelle nous restons détenteurs d’une très petite position dans Wynn. Nous n’avons pas encore vendu notre position de fin d’étiquette juste au cas où M. Fertitta transformerait sa participation passive en une participation active et/ou lorsque la Chine annulera définitivement les restrictions de Covid. Mais si les actions devaient remonter de 10% à 15% à partir d’ici, nous envisagerions de vendre le reste de notre petite position et de mettre ces fonds dans la société de beauté Estee Lauder (EL), ce qui est une autre excellente façon de jouer une Chine rouverte. L’action Wynn’s, qui est en baisse de près de 20 % depuis le début de l’année, a chuté de 0,42 % dans les échanges après les heures de bureau mercredi, à environ 68 $ par action. Résultats du troisième trimestre par propriété Les opérations de Macao Casino dans les deux propriétés de Macao ont été fermées pendant une période de 12 jours en juillet en raison d’une épidémie de Covid-19, et les résultats continuent de subir la pression des restrictions de voyage liées à Covid. Malgré le défi du côté des revenus, la direction a fait preuve d’un solide contrôle des coûts au cours du trimestre grâce à une combinaison de diminutions de la masse salariale et des dépenses d’exploitation fixes. Au Wynn Palace, les revenus d’exploitation trimestriels ont chuté d’environ 58% en glissement annuel, à 75,2 millions de dollars, un léger manque par rapport aux estimations des analystes de 77 millions de dollars. Malgré la baisse des revenus, la perte du BAIIA ajusté de l’immobilier s’est élevée à 21,8 millions de dollars, par rapport aux prévisions d’une perte de 43 millions de dollars. Chez Wynn Macao, les revenus d’exploitation ont chuté de 69% en glissement annuel, à 40,4 millions de dollars, manquant l’estimation consensuelle de 62 millions de dollars. Mais la perte d’EBITDA ajusté de la propriété a été plus faible que prévu, à 43,8 millions de dollars, par rapport à la perte de 59 millions de dollars prévue par les analystes. Malgré les restrictions sur les voyages, la direction a déclaré avoir vu des poches de demande pendant la période des vacances d’octobre, en particulier dans son segment d’activité VIP directe et de vente au détail. La demande refoulée à Macao est importante et se réalisera une fois que Pékin aura fait volte-face sur sa politique Covid. Las Vegas L’élan à Las Vegas s’est poursuivi au troisième trimestre, les revenus d’exploitation ayant augmenté de 14 % d’une année sur l’autre, pour atteindre 544,4 millions de dollars. Cela a dépassé les estimations des analystes de 500 millions de dollars. Le BAIIA ajusté des propriétés a augmenté de 6 % d’une année sur l’autre, pour atteindre 195,8 millions de dollars, dépassant les prévisions de 187 millions de dollars. Malgré les inquiétudes concernant l’affaiblissement de la demande des consommateurs aux États-Unis, les tendances du début du quatrième trimestre pour Las Vegas semblent résilientes. La direction a déclaré que l’EBITDA de la propriété de Las Vegas en octobre était un record mensuel de tous les temps pour le troisième trimestre, et que ses indicateurs prospectifs “restent assez solides”. Encore Boston Harbor Les revenus d’exploitation trimestriels de cette propriété ont augmenté d’environ 10 % d’une année sur l’autre, pour atteindre 211,8 millions de dollars, en avance sur les estimations de 209 millions de dollars. Le BAIIA ajusté des propriétés a chuté de 5 % sur une base annuelle, à 61,1 millions de dollars, légèrement en deçà des prévisions de 62 millions de dollars. Wynn Interactive Le taux de consommation global de l’EBITDA de la plate-forme de jeux numériques de Wynn est tombé à 18 millions de dollars au cours du trimestre, contre 21 millions de dollars au deuxième trimestre. La direction voit la légalisation prochaine des paris sportifs dans le Massachusetts comme un catalyseur en raison de son empreinte de casino. Bilan/Cash Wynn a terminé le trimestre avec 1,94 milliard de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie, mais cela passera à 4,4 milliards de dollars après la clôture de la transaction de cession-bail annoncée précédemment pour l’immobilier d’Encore Boston Harbor. Il est en bonne voie de fermer d’ici la fin de l’année. Une partie de cet argent ira au développement du projet précédemment annoncé Wynn Marjan aux Émirats arabes unis. Même si Wynn dispose de liquidités abondantes, la direction a déclaré que la reprise du paiement de son dividende dépendait de la reprise à Macao, ce qui nous semble logique. La direction a racheté de manière opportuniste 491 503 actions Wynn pour 29 millions de dollars, à un prix moyen de 58,95 dollars par action au troisième trimestre. Ce n’est en aucun cas un montant important, mais l’action est importante car elle a marqué le deuxième trimestre consécutif où Wynn est intervenu et a acheté des actions à bas prix. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long WYNN, EL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Le logo Wynn Resorts est illuminé alors que les gens s’assoient près de la fontaine du Wynn Macau Casino Resort à Macao, en Chine, le mardi 24 juillet 2018. Pual Yeung | Bloomberg | Getty Images

Opérateur de casino Wynn Resorts (WYNN) a annoncé mercredi de solides résultats du troisième trimestre, stimulés par ses propriétés américaines, alors même que ses opérations en Chine continuaient d’être comprimées par les mesures strictes de Pékin contre le Covid-19. Recettes d’exploitation a chuté de 10,5 % d’une année sur l’autre, à 889,7 millions de dollars, mais a dépassé les attentes des analystes de 871,2 millions de dollars, selon les estimations compilées par Refinitiv. Bénéfices immobiliers ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) – la mesure clé de la rentabilité de Wynn – a augmenté de 12% d’une année sur l’autre, à 173,5 millions de dollars, dépassant les prévisions de 146 millions de dollars. Bénéfice par action a enregistré une perte ajustée de 1,27 $ par action, supérieure à la perte de 1 $ par action prédite par les analystes.

En bout de ligne

Nous continuons d’être impressionnés par la force des propriétés de Wynn à Las Vegas et à Boston. En revanche, ses opérations à Macao, en Chine, restent freinées par la politique zéro-Covid du gouvernement, qui échappe au contrôle de la direction. Néanmoins, nous pensons que la demande refoulée est si importante que cette partie des activités de Wynn rebondira rapidement une fois les restrictions de voyage en Chine levées. En ce qui concerne la récente révélation selon laquelle le magnat des casinos et de l’hôtellerie Tilman Fertitta a pris un 6% du capital de Wynn, la direction l’a simplement qualifié de signe de la valeur des capitaux propres de Wynn. Cela nous amène à la raison pour laquelle nous restons détenteurs d’une très petite position dans Wynn. Nous n’avons pas encore vendu notre position de fin d’étiquette juste au cas où M. Fertitta transformerait sa participation passive en une participation active et/ou lorsque la Chine annulera définitivement les restrictions de Covid. Mais si les actions devaient augmenter de 10 % à 15 % à partir d’ici, nous envisagerions de vendre le reste de notre petite position et de mettre ces fonds dans l’entreprise de beauté. Estee Lauder (EL), qui est une autre excellente façon de jouer une Chine rouverte. L’action Wynn’s, qui est en baisse de près de 20 % depuis le début de l’année, a chuté de 0,42 % dans les échanges après les heures de bureau mercredi, à environ 68 $ par action.

Résultats du troisième trimestre par propriété

Macao Les opérations du casino dans les deux propriétés de Macao ont été fermées pendant une période de 12 jours en juillet en raison d’une épidémie de Covid-19, et les résultats continuent de subir la pression des restrictions de voyage liées à Covid. Malgré le défi du côté des revenus, la direction a fait preuve d’un solide contrôle des coûts au cours du trimestre grâce à une combinaison de diminutions de la masse salariale et des dépenses d’exploitation fixes. Au Wynn Palace, trimestriel recettes d’exploitation a chuté d’environ 58% d’une année sur l’autre, à 75,2 millions de dollars, un léger raté par rapport aux estimations des analystes de 77 millions de dollars. Malgré la baisse des revenus, le BAIIA immobilier ajusté la perte était de 21,8 millions de dollars, par rapport aux prévisions d’une perte de 43 millions de dollars. Au Wynn Macao, recettes d’exploitation a chuté de 69% d’une année sur l’autre, à 40,4 millions de dollars, manquant l’estimation consensuelle de 62 millions de dollars. Mais le BAIIA immobilier ajusté la perte était plus faible que prévu, à 43,8 millions de dollars, par rapport à la perte de 59 millions de dollars prévue par les analystes. Malgré les restrictions sur les voyages, la direction a déclaré avoir vu des poches de demande pendant la période des vacances d’octobre, en particulier dans son segment d’activité VIP directe et de vente au détail. La demande refoulée à Macao est importante et se réalisera une fois que Pékin aura fait volte-face sur sa politique Covid. Las Vegas La dynamique à Las Vegas s’est poursuivie au troisième trimestre, avec recettes d’exploitation augmentant de 14 % d’une année sur l’autre, pour atteindre 544,4 millions de dollars. Cela a dépassé les estimations des analystes de 500 millions de dollars. EBITDA immobilier ajusté a augmenté de 6 % d’une année sur l’autre, à 195,8 millions de dollars, dépassant les prévisions de 187 millions de dollars. Malgré les inquiétudes concernant l’affaiblissement de la demande des consommateurs aux États-Unis, les tendances du début du quatrième trimestre pour Las Vegas semblent résilientes. La direction a déclaré que l’EBITDA de la propriété de Las Vegas en octobre était un record mensuel de tous les temps pour le troisième trimestre, et que ses indicateurs prospectifs “restent assez solides”. Encore le port de Boston Trimestriel recettes d’exploitation de cette propriété a augmenté d’environ 10 % d’une année sur l’autre, pour atteindre 211,8 millions de dollars, en avance sur les estimations de 209 millions de dollars. EBITDA immobilier ajusté a chuté de 5% sur une base annuelle, à 61,1 millions de dollars, légèrement en deçà des prévisions de 62 millions de dollars.

Wynn Interactif

L’ensemble Taux de combustion de l’EBITDA sur la plate-forme de jeu numérique de Wynn est tombé à 18 millions de dollars au cours du trimestre, passant de 21 millions de dollars au deuxième trimestre. La direction voit la légalisation prochaine des paris sportifs dans le Massachusetts comme un catalyseur en raison de son empreinte de casino.