Wynn livre un deuxième rythme trimestriel consécutif et écrase les estimations

Wynn Resorts (WYNN) a publié mercredi des résultats impressionnants au deuxième trimestre, y compris des marges bénéficiaires plus élevées grâce à une Chine renaissante – la cheville ouvrière de notre thèse d’investissement. Les revenus d’exploitation ont bondi de près de 76 % d’une année sur l’autre, pour atteindre 1,56 milliard de dollars, dépassant les attentes des analystes de 1,54 milliard de dollars, selon les estimations compilées par Refinitiv. Le bénéfice immobilier ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et frais de restructuration ou de location (EBITDAR) – la mesure clé de Wynn pour la rentabilité – a grimpé de 193% d’une année sur l’autre, pour atteindre 524,5 millions de dollars, bien au-delà des prévisions des analystes de 487 millions de dollars. Le bénéfice par action ajusté (EPS) s’est établi à 91 cents par action, également loin devant les prévisions consensuelles de 59 cents. WYNN YTD mountain Wynn Resorts Performances YTD Bottom line Le meilleur résultat de Wynn est venu des performances meilleures que prévu de toutes les principales unités commerciales. Mieux encore, la force observée au deuxième trimestre semble se poursuivre au troisième, les revenus bruts des jeux (GGR) continuant de croître à Macao et dans la société de portefeuille nord-américaine de l’activité de consommation. L’équipe a noté que « plusieurs composants de l’entreprise sont au-dessus des niveaux de 2019 » à Macao, bien que la région n’ait pas totalement retrouvé le niveau d’activité observé avant les fermetures pandémiques. L’EBITDAR total de 246 millions de dollars représente 72 % des niveaux d’avant Covid. Nous sommes également ravis que la Chine fonctionne désormais avec « des marges structurellement plus élevées sur un marché en plein essor ». Il est important de noter que l’équipe a noté que l’élan des revenus bruts des jeux (GGR) à l’échelle du marché à Macao a augmenté tout au long du trimestre et s’est poursuivi au troisième trimestre « avec une baisse massive par jour en juillet, dépassant ce que [Wynn] vécu chaque mois au deuxième trimestre et atteignant 120 % de baisse de masse quotidienne en 2019. » Aux États-Unis, Las Vegas tourne à plein régime et la direction affirme qu’elle n’a pas encore constaté de ralentissement des dépenses de consommation en raison de la hausse des taux ou de l’inflation. Et à Boston, nous avons obtenu un record d’EBITDAR immobilier de tous les temps. L’EBITDAR immobilier ajusté combiné pour les propriétés nord-américaines a également été un record au deuxième trimestre. : La direction a déclaré que « les jeux de table VIP gagnent en pourcentage du chiffre d’affaires » était supérieur aux attentes à la fois au Wynn Palace et au Wynn Macau. Nous avons également vu le taux de pourcentage de victoires pour les jeux de table dans le marché de masse augmenter par rapport à la période de l’année précédente Wynn définit les gains aux jeux de table comme « le montant de la baisse de table ou du chiffre d’affaires qui est conservé et enregistré comme revenus du casino. » La baisse de table est le montant d’argent déposé dans la boîte de dépôt d’une table de jeu (ou cage de casino à Macao). plus le taux de gain des jeux de table est élevé, plus Wynn conserve d’argent et enregistre ses revenus. Las Vegas Le taux de réussite à Las Vegas était conforme aux attentes de la direction, bien qu’en baisse par rapport à il y a un an. Lors de l’appel, la direction a noté que grâce à l’expansion des marges, Las Vegas génère près du double de son EBITDAR 2018 avec une force venant de partout – le casino, l’hôtel, les restaurants et le commerce de détail. En fait, les revenus des hôtels ont battu un record pour les revenus du deuxième trimestre. Encore Boston Harbor EBITDAR de 69 milliards de dollars était un record immobilier de tous les temps. Comme nous l’avons vu en Chine, le pourcentage de gains à Encore Boston Harbor était supérieur à la fourchette attendue par la direction et légèrement en hausse par rapport à il y a un an. Lors de l’appel, la direction a déclaré que la propriété « a généré un GGR record dans le casino, grâce à une forte croissance de la gestion des machines à sous et à l’ajout de paris sportifs au détail plus tôt cette année ». Les revenus hors jeux ont augmenté de près de 4 % par rapport à la période de l’année précédente, avec une vigueur observée dans les hôtels ainsi que dans les ventes de nourriture et de boissons. Wynn Interactive Wynn continue d’adopter une approche disciplinée des coûts pour sa plateforme de jeu numérique. Comme ce fut le cas au dernier trimestre, le taux de consommation de l'EBITDAR (le montant d'argent perdu) a diminué séquentiellement et d'une année sur l'autre. Le nouveau casino et hôtel Wynn, Macao, Chine. Bob Henri | Groupe d’images universelles | Getty Images