Wynn dit que les personnes vaccinées peuvent abandonner les masques dans les casinos du Nevada

Dans un pivot rapide, Wynn Las Vegas a changé ses règles concernant les masques après que les Centers for Disease Control and Prevention aient publié jeudi de nouvelles directives selon lesquelles les personnes qui ont reçu le vaccin contre le coronavirus n’ont pas besoin de porter de masque à l’extérieur ou à l’intérieur.

Dans un communiqué de presse vendredi, la société a déclaré qu’elle communiquerait les directives du CDC à ses clients Encore et Wynn selon lesquels ils sont tenus de porter un masque s’ils ne sont pas vaccinés.

Surtout, le casino ne vérifiera pas le statut de vaccination.

« La station fait confiance aux clients pour prendre les précautions appropriées en fonction de leur statut de vaccination personnel », a déclaré Wynn Las Vegas dans un communiqué.

Cependant, l’entreprise exigera une preuve de vaccination de ses employés avant de pouvoir ranger leurs masques. L’entreprise a déclaré que 91% de ses employés avaient déjà reçu leurs vaccins.

« Hier soir, nous avons constaté une augmentation du nombre d’employés non vaccinés restants à la recherche d’options de vaccination », a déclaré Michael Weaver, un porte-parole de Wynn Resorts.

Le changement a été rendu possible parce que le Nevada Gaming Control Board, qui définit les règles pour les casinos, a réagi rapidement pour mettre à jour ses règles. Il n’imposera ni n’interdira aux casinos de demander une preuve de vaccination. Il a également déclaré que les casinos peuvent définir des règles sur les masques qui sont plus restrictives que les directives du CDC.

Le PDG de Wynn, Matt Maddox, a été l’un des premiers à adopter les précautions de sécurité de Covid et a publié publiquement un plan détaillé pour faire face à la propagation. Sous la direction d’un expert en maladies infectieuses, l’entreprise a mis en place des sites de tests et de vaccination pour ses employés. En avril, Maddox a donné le choix aux employés: se faire vacciner ou subir des tests de dépistage hebdomadaires. En conséquence, les taux de vaccination des travailleurs ont grimpé.

Maintenant, Wynn et Encore rejoignent d’autres casinos de Las Vegas en fonctionnant à 100% d’occupation, comme maintenant autorisé, et il a supprimé tous les séparateurs en plexiglas des jeux de table et des machines à sous.

Selon le CDC, environ 58,9% des adultes américains ont reçu au moins une dose du vaccin et 45,6% des personnes de plus de 18 ans sont entièrement vaccinées.