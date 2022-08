Wynn annonce de solides bénéfices aux États-Unis mais est tiré vers le bas par Macao

Wynn Resorts (WYNN) a annoncé des résultats trimestriels mitigés jeudi après la cloche de clôture. Selon FactSet, les revenus d’exploitation de 908,8 millions de dollars ont dépassé les attentes de 987 millions de dollars. Une perte ajustée de 0,82 $ était nettement inférieure aux estimations pour une perte de 1 $ par action. Conclusion Pas de vraies surprises au deuxième trimestre alors que la direction continue d’exécuter à un niveau élevé tout ce qui est sous son contrôle. Les résultats de Macao ont été décevants, mais la société n’a rien pu faire contre les fermetures liées à Covid en Chine. D’autre part, l’EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de Las Vegas a atteint un record historique, tandis que les ventes et l’EBITDA ajusté ont été meilleurs que prévu pour Boston. De plus, l’accent mis par la direction sur les bénéfices au lieu de dépenser pour s’emparer du marché à tout prix continue de pousser Wynn Interactive, sa division de jeux en ligne, vers la rentabilité ; le taux de consommation, ou le rythme de perte d’argent, a chuté de 33 % de manière séquentielle. Cela dit, nous réduisons notre objectif de prix à 100 $ au lieu de 110 $. Nous voyons l’incertitude persistante à Macao et le risque d’un ralentissement aux États-Unis alors que les bilans des consommateurs continuent de se normaliser vers les niveaux d’avant Covid comme des vents contraires majeurs. Pour sa part, la société surveille les événements sur le terrain, mais a déclaré qu’elle n’avait pas encore constaté de ralentissement à Las Vegas ou à Boston. Résultats du deuxième trimestre par propriété Macao Les résultats à Macao ont été considérablement impactés par les restrictions liées aux voyages dans la région ainsi que par les “tests et autres procédures d’atténuation” de Covid. Au Wynn Palace, les revenus d’exploitation trimestriels ont chuté d’environ 78% d’une année sur l’autre pour atteindre 58,7 millions de dollars, ce qui manque largement aux estimations de 174 millions de dollars. L’EBITDA ajusté de la propriété a été une perte de 49,95 millions de dollars, en baisse par rapport à un bénéfice de 53,6 millions de dollars l’année dernière et un manque important par rapport aux estimations d’un bénéfice de 2 millions de dollars. Chez Wynn Macau, les revenus d’exploitation se sont élevés à 58,6 millions de dollars, soit une baisse d’environ 68 % par rapport à l’année dernière et un manque à gagner par rapport aux estimations de 154 millions de dollars. L’EBITDA ajusté de l’immobilier s’est soldé par une perte de 40,39 millions de dollars, en baisse par rapport au bénéfice de 14,1 millions de dollars l’an dernier et à une perte par rapport aux estimations d’une perte de 2 millions de dollars. Lors de l’appel, la direction a déclaré qu ‘”à Macao, le marché continue d’être très difficile avec GGR à l’échelle du marché [gross gaming revenue] en juillet n’atteignant qu’environ 2% des niveaux de juillet 2019. “Sur une base normalisée, Wynn a perdu 900 000 dollars par jour dans la région au cours du trimestre; les pertes jusqu’à présent au troisième trimestre ont été d’environ 1 million de dollars par jour, grâce à une fermeture de casino de près de 2 semaines à l’échelle du marché en juillet. Pourtant, la direction reste très optimiste quant à l’opportunité dans la région, commentant : “à plus long terme, nous restons enthousiasmés par les perspectives de Macao avec une telle demande refoulée pour les voyages et le tourisme en Asie. ” Les revenus d’exploitation trimestriels de Las Vegas provenant des opérations de Vegas ont augmenté de 58% d’une année sur l’autre pour atteindre 561,1 millions de dollars, dépassant les estimations de 503 millions de dollars. bien mieux que les estimations de 187 millions de dollars. Notamment, ce résultat d’EBITDA est supérieur de 40 % au record d’avant Covid réalisé en 2014. La marge bénéficiaire d’EBITDA a également été un record. Lors de l’appel, la direction a déclaré : “Pour l’avenir, alors que nous sommes parfaitement conscients de l’environnement macroéconomique et de l’incertitude à laquelle l’économie est confrontée, nous avons été encouragés par le fait que la force que nous avons connue au cours des derniers trimestres s’est poursuivie au troisième trimestre. , mais sur un tarif journalier moyen (ADR) “sensiblement plus élevé”. Alors que le taux d’occupation s’élevait à 91 % au cours du trimestre, l’équipe s’attend à voir un ralentissement saisonnier jusqu’au milieu des années 80 avant de réaccélérer jusqu’aux années 90 en septembre. Encore Boston Harbor Les revenus d’exploitation trimestriels de cette propriété ont augmenté d’environ 27 % d’une année sur l’autre pour atteindre 210,2 millions, dépassant les estimations de 201 millions de dollars. Le bénéfice ajusté du BAIIA de 63,7 millions de dollars a été un record au deuxième trimestre, en hausse par rapport à 46,9 millions de dollars l’an dernier et légèrement supérieur aux estimations d’un bénéfice de 60 millions de dollars. Les revenus bruts des jeux au cours du trimestre ont atteint un record et, du côté non lié aux jeux, la direction a noté “des revenus hôteliers record avec une force particulière en termes d’ADR en espèces et d’occupation”. De plus, bien que l’équipe suive de près les tendances, elle a noté qu’à l’instar de la dynamique de Las Vegas, elle voit une dynamique positive se poursuivre au troisième trimestre (en cours). La direction a déclaré que l’adoption du projet de loi sur les paris sportifs par la législature du Massachusetts devrait conduire à une croissance future et a rappelé aux investisseurs qu’ils avaient déjà construit le livre de paris sportifs dans Encore Boston Harbor en 2021. En conséquence, “attendez-vous à ce que les paris sportifs de détail soient bientôt un opportunité significative pour l’acquisition de clients à l’échelle de la propriété à Boston.” Enfin, il convient de noter que Wynn a racheté des actions au cours du trimestre. Ce n’était pas un gros montant (137,4 millions de dollars), mais lorsqu’on lui a demandé quel était le point de vue de l’équipe sur les rachats, la direction a déclaré : « Nous ne sommes pas programmatiques en matière de rachats. Nous avons racheté des actions alors que nous pensons qu’elles sont ridiculement bon marché. était certainement le cas, en particulier de mai à la fin du trimestre.” Wynn Interactive Pour rappel, lors de leur appel aux résultats du troisième trimestre 2021, la direction a annoncé un pivot de sa stratégie de jeu numérique, déclarant que la société ne jouerait plus au jeu de “l’accaparement des terres” et dépenserait des sommes irrationnelles en marketing sur les pauvres ( dans de nombreux cas négatif) des opportunités de retour sur investissement (ROI). Le communiqué d’aujourd’hui témoigne de progrès continus sur la voie de la rentabilité. Le taux de consommation global de l’EBITDA de la plate-forme de jeux numériques de Wynn est tombé à 21 millions de dollars au cours du trimestre, contre 31,5 millions de dollars au premier trimestre. Pour rappel, le taux de consommation était de 79,4 millions de dollars et de 104 millions de dollars aux quatrième et troisième trimestres de 2021, respectivement. Bausch Health Companies Bausch Health Companies (BHC) a publié ses résultats du deuxième trimestre avant la cloche d’ouverture mardi. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 1,97 milliard de dollars, en baisse de 6% sur une base publiée et stable en organique. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) s’est établi à 701 millions de dollars, en baisse de 125 millions de dollars par an. La société a également réduit ses perspectives de revenus pour l’année complète à 8,05 milliards de dollars, contre 8,22 milliards de dollars, en baisse de 8,25 milliards de dollars à 8,40 milliards de dollars. L’EBITDA a été ramené entre 3,02 milliards de dollars et 3,12 milliards de dollars, contre 3,225 milliards de dollars et 3,375 milliards de dollars. Mais les chiffres sont deuxièmes parce que le plus grand point d’interrogation sur le stock en ce moment est l’incertitude entourant les brevets de Xifaxan, une situation sur laquelle nous restons extrêmement confus en raison de la confiance avec laquelle la direction croyait en leur argument. (BHC défend son brevet pour Xifaxan, qui traite le syndrome du bol irritable, contre Norwich Pharmaceuticals.) Pour rappel, nous avons créé une note spéciale 4 pour BHC en mai, notant que le manque de clarté rend le stock complètement intouchable jusqu’à ce que plus d’informations soient disponibles. connu. Malheureusement, entre-temps, ce que nous avons appris, c’est que la direction a fortement sous-estimé le risque d’une affaire perdante. À ce stade, nous maintenons cette note de 4 alors que nous attendons de nouveaux développements dans le litige relatif aux brevets de Norwich Xifaxan, la direction déclarant qu’elle « défendra vigoureusement » sa propriété intellectuelle alors que les deux sociétés continuent de se battre devant les tribunaux. Lors de l’appel, la direction a déclaré qu’elle “était fortement en désaccord avec la décision anticipée du tribunal et avait l’intention de faire vigoureusement appel du résultat”, un processus qui, selon elle, prendra de 12 à 18 mois. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long BHC et WYNN. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Les gens utilisent leur smartphone pour prendre des photos à l’extérieur du complexe de casino Wynn Macau, exploité par Wynn Resorts Ltd., à Macao, en Chine, le mardi 30 janvier 2018. Billy HC Kwok | Bloomberg | Getty Images