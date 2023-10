Wyndham Hotels & Resorts fait appel à Canary Technologies pour alimenter sa nouvelle plateforme d’engagement client basée sur l’IA

Technologies Canaries a annoncé un nouveau partenariat avec le franchiseur hôtelier Wyndham Hotels & Resorts. Wyndham a fait appel à Canary pour alimenter sa nouvelle plateforme d’engagement des clients basée sur l’IA. La plateforme sera déployée dans plus de 6 000 hôtels aux États-Unis et au Canada, ce qui en fera l’un des plus grands déploiements de technologie d’IA destinée aux clients dans le secteur de l’hôtellerie.

« Le secteur de l’hôtellerie connaît une transformation numérique, car les voyageurs modernes s’attendent de plus en plus à des expériences numériques fluides depuis le moment de la réservation jusqu’au moment du départ », a déclaré Harman Singh Narula, co-fondateur et PDG de Canary Technologies. « En parallèle, les propriétaires continuent de chercher des moyens d’améliorer leurs résultats tout en répondant aux nouvelles demandes des clients. En conséquence, un parcours client numérique unifié est devenu un élément essentiel de la pile technologique hôtelière. Nous sommes ravis de nous associer à Wyndham pour alimenter leur plateforme d’engagement des clients, car cette collaboration est une synergie de deux marques travaillant pour un avenir plus dynamique et numérique dans l’hôtellerie.

Conçue pour contribuer à améliorer l’expérience client tout en augmentant les revenus des hôtels, la plateforme comprend les services de Canary Enregistrement mobile, Paiement mobile, Vente incitative dynamiqueet Messagerie invité produits, qui sont alimentés par Canary Hospitality AI. Les avantages pour les franchisés Wyndham comprennent : un processus d’enregistrement et de départ simplifié qui réduit les temps d’attente ainsi que la fraude (éliminant le besoin d’échanger manuellement des cartes de crédit, des pièces d’identité ou des formulaires d’inscription) ; la possibilité d’augmenter les revenus en offrant aux clients des surclassements et des commodités supplémentaires, de la réservation jusqu’au paiement ; et permettre aux équipes de réception et de conciergerie de communiquer facilement avec les clients de l’hôtel à grande échelle, gagnant ainsi un temps précieux grâce à des messages automatisés, diffusés et directs.

« En tant que plus grand franchiseur hôtelier au monde, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d’aider nos franchisés à exploiter un hôtel plus efficace et plus rentable », a déclaré Scott Strickland, vice-président directeur et directeur de l’information chez Wyndham Hotels & Resorts. « Qu’il s’agisse d’aider les hôteliers à libérer du temps pour se concentrer sur l’offre de services personnalisés aux clients grâce à un processus d’enregistrement plus rationalisé ou à recueillir des commentaires précieux au moment du paiement, via Canary et ses offres, nous exploitons la puissance de la technologie pour responsabiliser les franchisés et, en retour, , ravir davantage les invités. Tout cela fait partie de ce que nous appelons l’avantage Wyndham.

Votre entreprise a-t-elle des nouvelles qu’elle aimerait partager avec nos lecteurs ? Si tel est le cas, nous vous invitons à consultez nos directives éditoriales et soumettez votre communiqué de presse pour considération de publication.

En rapport