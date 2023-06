Wyndham Clark remporte l’US Open 2023, repoussant Rory McIlroy

Wyndham Clark a remporté l’US Open 2023 dimanche, réalisant un 70 en finale. Voici ce que vous devez savoir :

Il s’agit de la première victoire majeure de Clark et de sa deuxième victoire professionnelle.

Clark, 29 ans, a terminé le tournoi 10 sous la normale, tirant 64, 67 et 69 aux premier, deuxième et troisième tours.

Rory McIlroy (9 sous) a terminé deuxième et Scottie Scheffler (7 sous) a terminé troisième du classement.

Point culminant de la manche

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Pourquoi Wyndham Clark a gagné

Clark était l’homme oublié dans les deux derniers duos, les histoires importantes et évidentes de McIlroy, Rickie Fowler et Scheffler écrasant la poursuite de Clark pour son premier championnat majeur. Mais ensuite, le golf a commencé et Clark a sauté de la porte avec un birdie.

Il s’est contenté de traîner après cela, prenant des risques quand ils étaient là et étant récompensé par un autre birdie sur le n ° 6 pour ses efforts. Et puis le birdie sur le n ° 14, quelques instants après que McIlroy ait perdu un AVC.

Mais quand Clark a trébuché et a ouvert la porte à McIlroy, Clark a trouvé un moyen de la refermer avec des pars aux 17 et 18. Considérez ceci : ils ont tous les deux tiré 67-69-70 au cours des trois derniers jours. Wyndham Clark a remporté ce tournoi dimanche, mais la marge a été décidée jeudi lorsque Clark a terminé sa ronde avec un putt de 26 pieds sur 18. Wild. — Kellenberger

Pourquoi Rory McIlroy a perdu

Son putter lui a encore fait défaut. Comme tant de fois auparavant, il avait une chance de gagner dimanche lors d’un tournoi majeur. Et comme tant de fois auparavant, il ne pouvait pas réellement gagner la chose.

À plusieurs reprises, il n’a pas fait de putts longs, juste des putts de longueur moyenne et même courts. Il a perdu 2,02 coups sur le terrain, 57e parmi tous les joueurs. Il a terminé troisième en distance de conduite, a frappé huit fairways et a fait 15 verts en temps réglementaire.

Vous n’avez qu’un nombre limité d’opportunités un jour où le parcours est aussi difficile, et laisser des putts courts n’est pas le moyen de finalement gagner votre cinquième majeur.

« En fait, j’ai eu l’impression qu’au cours des deux derniers jours, lorsque les greens ont commencé à devenir assez croustillants, mon contrôle de la vitesse était un peu décalé, et je pense que c’est la raison pour laquelle je n’ai pas réussi beaucoup de putts », a déclaré McIlroy. « Je ne pense pas que je frappais de mauvais putts ; juste les frapper juste avec une vitesse légèrement erronée. Certains manquaient de temps, d’autres un peu longs. » — Kellenberger

