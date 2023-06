Wyndham Clark dédie l’US Open à la mémoire de maman après avoir remporté son premier titre majeur | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Wyndham Clark affirme qu’il a estimé qu’il était temps pour lui de remporter l’US Open alors qu’il retenait Rory McIlroy dans la dernière ligne droite pour remporter son premier championnat majeur.

Alors que le 123e championnat de l’US Open se terminait le jour de la fête des pères, les pensées de Wyndham Clark se sont tournées vers sa chère mère alors qu’il dédiait son premier titre majeur à sa mémoire.

La mère de Clark, Lise, est décédée d’un cancer du sein à l’âge de 54 ans en 2013, disant à son fils avant son décès qu’elle voulait qu’il « joue gros », un mantra qui, selon Clark, est resté avec lui depuis.

L’Américain relativement inconnu, qui a remporté une première victoire sur le PGA Tour à Wells Fargo en mai, a surmonté une oscillation tardive pour retenir Rory McIlroy d’un coup au Los Angeles Country Club et remporter un premier championnat majeur.

Regardez le moment où Wyndham Clark est devenu un grand vainqueur avec une victoire à l'US Open 2023 au Los Angeles Country Club, en mettant deux coups au 72e trou pour remporter le trophée.

« J’avais juste l’impression que ma mère veillait sur moi aujourd’hui », a déclaré Clark après avoir remporté la victoire.

« Elle ne peut pas être ici – tu me manques maman – mais j’ai juste l’impression d’avoir travaillé si dur et rêvé de ce moment pendant si longtemps.

« Il y a eu tellement de fois où j’ai visualisé le fait d’être ici devant vous les gars et de gagner ce championnat. J’ai juste l’impression que c’était mon moment. »

Faits saillants de la ronde finale du 123e US Open alors que Wyndham Clark a résisté à Rory McIlroy pour remporter sa première victoire majeure.

Clark a ajouté plus tard, en disant aux journalistes: « Elle m’a appelé gagnant quand j’étais petit, alors elle disait simplement: » Je t’aime, gagnant. « Elle avait ce mantra de jouer gros.

« Je sais que ma mère est fière de moi. Elle a toujours été fière de moi, peu importe comment je vais ou ce que je fais.

« Tout ce que je souhaite vraiment, c’est que ma mère puisse être ici et que je puisse simplement la serrer dans mes bras et que nous puissions célébrer ensemble.

« Elle était si positive et si motivante dans ce qu’elle faisait. Elle pleurerait des larmes de joie. »

Wyndham Clark a produit deux superbes hauts et bas pour le par lors du dernier tour de l'US Open 2023.

Alors que McIlroy se cachait par-dessus son épaule au cours de la ronde finale dimanche, à un moment donné, Clark détenait une avance de trois coups avec quatre trous à jouer, seulement pour voir cette avance réduite à un après des bogeys consécutifs.

Mais le joueur de 29 ans a gardé son sang-froid pour égaliser les deux derniers trous et terminer avec 10 sous, un coup d’avance sur McIlroy qui n’a fait qu’un birdie toute la journée.

« J’ai réussi de superbes coups à la fin », a déclaré Clark. « Bien que j’aie fait quelques bogeys et qu’il semblait que les rails se détachaient, j’étais plutôt calme à l’intérieur. Je suis vraiment content de la façon dont j’ai joué.

« J’ai frappé de superbes coups les 17 et 18. J’avais l’impression de garder le contrôle de mes émotions autant que possible jusqu’au green du 18.

« Cela ne m’a pas encore tout à fait frappé. Monter 18 était assez émouvant. »

Rickie Fowler, qui a établi un nouveau tour record de l’US Open en 62 jeudi – un plus tard égalé par Xander Schauffele – était toujours en lice dimanche, commençant le niveau de la journée avec Clark à 10 sous avant que son défi ne tombe.

Un regard sur les faits saillants de la superbe ronde de 62 de Rickie Fowler qui a établi un nouveau record de l'US Open, finalement égalé par Xander Schauffele.

Fowler a réussi une ronde finale de 75 cinq au-dessus de la normale pour finalement terminer à égalité au cinquième rang. Mais malgré la déception, le joueur de 34 ans tenait à tirer les points positifs de son retour continu en forme alors qu’il cherchait ce premier majeur insaisissable.

« Je ne l’avais tout simplement pas aujourd’hui », a déclaré Fowler. « Le jeu de fer était très en dessous de la moyenne et je n’ai rien gagné.

« C’est une grande chose dans les majeures, surtout le dimanche. Faire des putts et en quelque sorte le garder sans stress … Je me suis battu toute la journée.

« Même si ça craint de ne pas avoir la finition que je voulais, il y a beaucoup de très bonnes choses à retenir de cette semaine et nous continuons d’avancer. »

Le numéro un mondial Scottie Scheffler a terminé troisième, à trois tirs de Clark après un dernier tour 70, a regretté une occasion manquée d’ajouter à son triomphe au Masters 2022.

« J’ai juste senti que je n’étais pas assez vif aujourd’hui pour monter sur la planche », a-t-il déclaré. « J’ai fait du bon travail pour rester dedans, mais je n’étais tout simplement pas assez pointu.

« Je me suis battu dur aujourd’hui, et je suis évidemment un peu frustré d’être à court, mais je me suis bien battu, et Wyndham a joué du golf fantastique cette semaine et c’est donc un champion bien mérité. »

