Wyllie Longmore est décédée – L’acteur de Coronation Street et Love Actually décède à 82 ans après une bataille contre le cancer, selon sa fille

La star de CORONATION Street et Love Actually, Wyllie Longmore, est décédée à l’âge de 82 ans après une bataille contre le cancer.

L’acteur était surtout connu pour avoir joué le Dr McKinnon sur le feuilleton ITV dans les années 1990.

Il a également joué aux côtés de Hugh Grant dans Love Actually en tant qu’associé du Premier ministre.

Sa fille a confirmé que Wyllie était décédée paisiblement mercredi.

Elle a déclaré: «Je veux partager la nouvelle que mon père, Wyllie Longmore est décédé hier soir. Il vivait avec un cancer, mais est décédé paisiblement avec ma mère à ses côtés.

“Ceux d’entre vous qui me connaissent savent que je ne suis pas sujet aux annonces publiques sur les réseaux sociaux, mais je sais que l’influence de mon père va bien au-delà de notre famille ; alors je voulais partager cette nouvelle avec vous tous.

“N’hésitez pas à partager cette nouvelle dans vos réseaux. Je publierai des informations en temps voulu sur les funérailles tranquilles que nous avons planifiées et sur l’événement festif de sa vie et de sa carrière, qui viendra plus tard.

“Wyllie était un mari, un père, un grand-père, un frère et un oncle très aimés et nous manquera beaucoup.”

Wyllie a eu des rôles d’acteur dans The Bill, Between the Lines, Casualty, Merseybeat, Waking the Dead et Cold Feet.

Il est né en Jamaïque mais a déménagé au Royaume-Uni en 1961.

L’acteur a également eu une brillante carrière sur scène avec d’innombrables rôles au Young Vic de Londres, au théâtre Royal Exchange de Manchester et au théâtre Octagan de Bolton.

Polycopié

Il a également eu de nombreux rôles sur scène[/caption]