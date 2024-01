Wyeth représente un repas avec Truman Capote et un « cygne », source d’inspiration pour Feud

Quand un écrivain célèbre Truman Capote a dévoilé les secrets humiliants d’un groupe glamour de femmes de la haute société connues sous le nom de “les cygnes” dans un article de magazine fictif vicieux et à peine masqué de 1975, l’acte de trahison du chouchou littéraire l’a transformé en un paria ostracisé.

Le scandale et la vengeance exigeante des dames moins qu’amusées qui déjeunent, présentés dans l’histoire “Esquire” de Capote “La Côte Basque 1965”sont réexaminés dans “Feud : Capote contre les cygnes », une série limitée de huit épisodes qui sera diffusée en première sur FX et Hulu le 31 janvier.

Mais si vous avez visité le Brandywine Museum of Art à Chadds Ford, en Pennsylvanie, il y a environ 10 ans, vous avez déjà vu l’artiste Jamie Wyeth avoir un aperçu du monde méchant et bavard de Capote et de l’un de ses « cygnes », qui étaient considérés comme le « vrai Les femmes au foyer” de leur époque.

Le fascinant diorama de La Côte Basque de Wyeth, qu’il a créé en 2013 — considérez-le comme une maison de poupée pour les adultes épris de culture pop — représente Capote dînant à une table d’angle du célèbre restaurant new-yorkais avec son ami de longue date et son « cygne ».“Joanne Carsonl’ancienne épouse de l’animateur de talk-show Johnny Carson.

De l’autre côté de la salle à manger du restaurant, dans l’œuvre de Wyeth, se trouve une version miniature du le très royal danseur de ballet Rudolf Noureev, qui mange des huîtres, des huîtres minuscules, tout en portant un foulard rouge vif et ce qui ressemble à un ouchankaou un chapeau russe en fourrure.

L’assemblage mixte de peinture et de sculpture que l’artiste appelle « tableaux vivants » et un autre diorama représentant “L’Usine” d’Andy Warhol Dining Room”, ont été dévoilés au public pour la première fois à Boston puis au Chadds Ford Museum lors d’une exposition rétrospective de l’œuvre de Wyeth en 2015.

L’auteur de “In Cold Blood” a côtoyé les riches et les célèbres

“Feud: Capote vs. The Swans” a un casting de stars de “cygnes” avec Molly Ringwald dans le rôle de Joanne Carson, Naomi Watts dans le rôle de Babe Paley, Chloë Sevigny dans le rôle de CZ Guest, Demi Moore dans le rôle d’Ann Woodward, Diane Lane dans le rôle de Nancy “Slim ” Keith et Calista Flockhart dans le rôle de Lee Radziwill. Acteur Tà propos de Hollander de films comme “Gosford Park” et “Orgueil et préjugés” et “The White Lotus” de HBO joue le rôle de Capote.

La série est produite par Ryan Murphy, connu pour des programmes tels que « Glee », « American Horror Story » et 2017 “Querelle : Bette et Joan”, qui était centré sur les célèbres combats entre Bette Davis et Joan Crawford.

Pour ce deuxième volet de “Feud”, Murphy examine Capote, qui a gagné sa place dans le cercle restreint des échelons supérieurs de New York grâce au succès de son roman policier. “De sang-froid.” Il a scellé l’accord le 28 novembre 1966, lorsqu’il a organisé ce que certains ont appelé “la fête la plus célèbre des temps modernes”, la Bal masqué noir et blanc.

La fête au Plaza Hotel de New York a été organisée pour Washington Post la propriétaire Katharine Graham et la liste des invités « se lisent comme une liste internationale pour la guillotine », selon l’auteur Gerald Clarke dans « Capote, a Biography ».

“Il voulait voir tous les notables du monde, les personnes importantes de tous horizons, mourant d’envie d’assister à une fête donnée par un petit homme étrange et drôle – lui-même”, a écrit Clarke.

Alors que Capote est devenu le confident des épouses d’hommes riches, sa carrière était au point mort en raison du blocage de l’écrivain. Une dépendance croissante à la drogue et à l’alcool n’a pas aidé.

Le premier épisode de la nouvelle série “Feud” est centré sur la tristement célèbre nouvelle de Capote publiée dans Esquire en novembre 1975 intitulée “La Côte Basque, 1965”. Il est tiré de son roman inédit et inachevé « Prières répondues ».

L’article se concentrait sur un déjeuner fictif et bavard dans le restaurant chic de Manhattan, La Côte Basque, autrefois connu comme le temple de la cuisine française pour la haute société new-yorkaise. Il a fermé définitivement en 2004.

“Les gens vont à La Côte Basque parce qu’ils savent que s’ils veulent faire une entrée, on leur prêtera attention”, écrivait Ruth Reichl, ancienne critique gastronomique du New York Times, dans une critique de 1995. “Si Edith Wharton était là, elle aurait envie de dîner dans ce cadre élégant rempli de gens bien habillés.”

Capote a utilisé des secrets dont il avait eu connaissance en fréquentant les “cygnes” et l’histoire d’Esquire était si choquante que le magazine New York a écrit un article de suivi avec une caricature d’un caniche portant ses dents et le titre “Capote mord les mains”. Cela l’a nourri.

Wyeth, 77 ans, a déclaré avoir recréé la salle à manger de La Côte Basque en souvenir de ses expériences à New York dans les années 1970. Le né à Wilmington Wyeth a passé du temps avec l’artiste pop Andy Warhol à la Warhol’s Factory et peint des portraits de Warhol, parfois avec son teckel bien-aimé, Archie.

Warhol a également réalisé des portraits de Wyeth. Warhol a plaisanté un jour : “Je pense que c’est parce que Jamie ressemble à une boîte de soupe.”

Les deux artistes exposent ensemble à l’été 1976, notamment au Brandywine Museum, et Warhol mentionne dans son journal des visites au domicile de Wyeth près de Chadds Ford. Wyeth est apparu dans la série documentaire Netflix en six épisodes de Ryan Murphy “The Andy Warhol Diaries”.

Warhol connaissait Capote, il est donc fort possible que l’écrivain et Wyeth se soient croisés.

Alors que la famille Wyeth, comprenant le père de Jamie, Andrew et son grand-père NC, est connue comme une dynastie dans le renouveau du réalisme dans l’art américain, Jamie est le premier des trois hommes de Wyeth à s’aventurer dans la sculpture, a déclaré la restauratrice d’art Joyce Hill Stoner à Delaware Online. Le Journal d’Information en 2015.

Elliot Bostwick Davis, commissaire de la rétrospective de Jamie Wyeth en 2015, a déclaré à Delaware Online/The News Journal que lorsqu’elle avait entendu parler des tableaux de Wyeth, elle avait demandé s’ils pouvaient faire partie de l’exposition. Wyeth a dit non, selon Davis, parce qu’il les a construits pour pouvoir les peindre et les dessiner, et non pour les exposer.

Mais Davis a déclaré à Delaware Online/The News Journal qu’elle avait insisté pour que les versions miniatures du restaurant La Côte Basque et de “Warhol’s The Factory Dining Room” soient présentes dans l’émission. Les pièces montrent une facette du talent artistique de Wyeth que certains ne connaissent peut-être pas et introduisent encore une autre dimension de son processus créatif.

Les deux compositions miniatures – peintes et sculptées à l’échelle 1/6ème – relient la vision de Wyeth à une longue tradition d’assemblage surréaliste et réaliste.

Le diorama de La Côte Basque présente également la star du ballet Noureev, un sujet fréquent de Wyeth, qui s’est produit au Playhouse Theatre de Wilmington dans une production de 1989 de “Le Roi et moi”.

L’attention portée par Wyeth aux détails, depuis la table jusqu’aux lustres, est étonnante, même si certains ont considéré la scène comme un monde presque bizarre. Selon le blog Art F VilleLa Côte Basque de Wyeth, présente « une version Dr Frankenstein de Truman Capote, avec de petites lunettes de soleil noires collées sur son visage globulaire pâteux ».

La famille Wyeth s’intéresse depuis longtemps aux miniatures. Andrew Wyeth avait un château qui a été exposé au Brandywine River Museum pendant les vacances, avec des soldats de plomb.

La tante de Jamie, Ann Wyeth McCoy, est également connue pour sa vaste maison de poupée. Elle a décoré les pièces et les a meublées avec des meubles, des tapis et d’autres accessoires de la taille d’une poupée. La plupart des meubles ont été fabriqués à la main par son mari et par Nathaniel Wyeth, le frère aîné d’Ann, bien que de nombreux membres de la famille élargie Wyeth aient apporté des pièces spéciales à la maison.

Les dioramas de Jamie Wyeth font partie de sa collection personnelle et ne sont pas Jamie Wyeth : Instable, une nouvelle exposition qui s’ouvre le 17 mars au Brandywine Museum of Art et se déroule jusqu’au 9 juin. Le diorama Capote/Basque n’est visible nulle part à la connaissance du musée, cependant, l’un des tableaux vivants de Wyeth, appelé « Boucherie », sera faites partie de l’exposition Unsettled. (Cela n’a rien à voir avec ceux de Capote.).

Selon le musée, la nouvelle exposition retrace une veine persistante d’images intrigantes, souvent déconcertantes, sur la carrière de l’artiste de renom.

“Wyeth est à l’aise avec les sujets inquiets et maîtrise parfaitement l’ambiance instable”, selon le musée.

Certains pourraient dire que le mercurial Truman Capote correspond certainement à cette description.

