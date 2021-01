Tottenham Hotspur avait besoin d’une poussée tardive pour voir Wycombe Wanderers 4-1 lors de leur match de quatrième tour de la FA Cup lundi soir.

L’équipe du championnat a pris une avance surprise à la 25e minute lorsque Fred Onyedinma est apparu à la place parfaite devant le but et a dépassé Joe Hart pour porter le score à 1-0.

Uche Ikpeazu a fait rouler Toby Alderweireld et son cut back a dévié le défenseur de Tottenham Davinson Sanchez et est tombé invitant pour Onyedinma de tirer bas devant Hart.

Cependant, les Spurs ont riposté en première mi-temps alors que Gareth Bale effectuait un tir intelligent à bout portant d’un Lucas Moura à la balle pour niveler le score avant la pause.

Le passage au cinquième tour semblant incertain, le manager de Tottenham, Jose Mourinho, a amené Pierre-Emile Hojberg à la mi-temps et Harry Kane peu avant l’heure, mais les hôtes ont continué à fournir une résistance ferme alors que le match restait dans l’impasse à 1-1.

« S’il y a prolongation, ce serait mauvais pour les deux équipes », a déclaré Mourinho, soulagé. « L’attitude des joueurs dès la première minute était excellente, puis les joueurs sur le banc, ils sont venus avec l’intention de donner quelque chose à l’équipe, donc dans l’ensemble c’était une bonne performance de l’équipe. »

Les buts consécutifs de Harry Winks et Tanguy Ndombele ont finalement brisé la résistance de Wycombe alors que Tottenham se retirait et se qualifiait pour les 16 derniers de la plus ancienne compétition de coupe d’Angleterre.

Les Spurs ont ajouté un quatrième à l’approche à temps plein lorsque le tir de Ndombele à bout portant a pris une déviation et a trouvé son chemin dans le fond du filet.

« Le score n’est probablement pas le reflet du match bien qu’ils aient été fantastiques à la fin – je suis flatté qu’ils aient dû mettre quelques grands noms pour prendre les devants », a déclaré le patron de Wycombe, Gareth Ainsworth.

« Nous avions l’air fatigués. Nous avons tout donné et il n’y a pas de honte de la part de nos garçons. Nous en prendrons beaucoup de cœur. »

La prochaine étape pour Tottenham en FA Cup est un match de cinquième tour contre Everton à Goodison Park.