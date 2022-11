Wycombe vs Portsmouth: le choc de la Ligue 1 sera le tout premier «jeu d’innovation EFL» de Sky Sports dimanche | Nouvelles du football

L’affrontement Sky Bet League One de Wycombe contre Portsmouth dimanche aura lieu en direct sur Sports du ciel avec une couverture améliorée disponible tout au long de la diffusion, dans un match facturé par Sports du ciel comme le tout premier “jeu d’innovation EFL”.

Le luminaire, en direct Événement principal de Sky Sports et Ciel Sports Footballoffrira aux supporters plus d’accès aux coulisses que jamais auparavant, avec de l’audio sur le terrain, des images des vestiaires, des interviews exclusives et le personnel du club en charge de co-commentaires, ainsi qu’un examen plus approfondi du rôle des officiels de match, à la fois dans avant et le jour du match.

Le manager de Wycombe, Gareth Ainsworth, et son homologue de Portsmouth, Danny Cowley, seront également sur place pour rejoindre le Sports du ciel équipe à la mi-temps et pendant la seconde mi-temps pour réfléchir sur le match et donner un aperçu unique des pensées d’un entraîneur en milieu de match.

L’EFL occupant le devant de la scène au niveau national pendant la Coupe du monde, le match représente une opportunité pour la Ligue d’offrir une approche unique de la couverture, offrant aux supporters un accès rare à l’expérience complète de la journée.

Regardez Wycombe vs Portsmouth en direct sur Ciel Sports Football à partir de 11h30 le dimanche alors que la couverture commence le Événement principal de Sky Sports à 12h ; coup d’envoi 12h30.