La pénalité d’Adebayo Akinfenwa à la troisième minute du temps d’arrêt a donné à Wycombe une victoire extraordinaire 2-1 sur Bristol City pour garder en vie leurs espoirs de survie minces au championnat.

La défaite contre les Robins aurait effectivement relégué les Chairboys et ils regardaient dans l’abîme après que l’étourdissement de Tyreeq Bakinson les ait laissés à la traîne à la mi-temps.

















1:40



La tête d’Uche Ikpeazu a nivelé les choses avant qu’Akinfenwa ne garde son sang-froid à la mort pour marquer son premier but dans le deuxième niveau du football anglais pour déplacer son équipe à six points du quatrième Derby.

Han-Noah Massengo de Bristol City a eu la première demi-chance après six minutes quand il a ramené un long ballon avant de pousser un tir juste à côté du poteau le plus proche.

L’amiral Muskwe a ensuite eu une bonne occasion de mettre Wycombe en tête quand il a traversé le film de Garath McCleary, seulement pour frapper son effort directement sur le gardien de but des Robins Daniel Bentley.

McCleary est ensuite entré derrière à gauche du coup d’Ikpeazu avant que son lob improvisé sous un angle difficile ne tombe du ciel et large, alors que les Chairboys ont commencé à tirer le meilleur parti de la course.

Cependant, ils ne pouvaient rien faire pour que Bakinson ouvre le score à la 28e minute quand il a brillamment balayé la passe d’Adam Nagy dans le coin supérieur à longue distance.

Les hôtes ont presque rapidement égalisé lorsque Muskwe a balayé le centre de Jason McCarthy dans le filet latéral, mais ils ont toujours traîné à la pause après avoir été incapables de forger d’autres ouvertures.

Nakhi Wells a réalisé une première mi-temps calme, mais il avait une vue du but trois minutes après le redémarrage, après un doublé avec Famara Diedhiou, seulement pour enflammer son tir bien au-dessus de la barre.

Wycombe a continué à brancher l’attaque sans succès et s’est tourné vers le jeune Anis Mehmeti du banc alors qu’ils cherchaient un égaliseur dans la dernière demi-heure.

Le changement a porté ses fruits à la 65e minute, alors que Mehmeti jouait dans une pêche d’un centre de la droite qui était propulsé dans le filet au poteau arrière par la tête d’Ikpeazu.

Le gros attaquant a presque terminé le revirement trois minutes plus tard après que la tête défensive de Diedhiou ait chuté, mais Bentley a réussi à conserver son coup de pied au-dessus de la tête.

Deux remplaçants se sont combinés pour presque remettre Bristol City en tête, avec Saikou Janneh jouant à Antoine Semenyo et le gardien de Wycombe David Stockdale sauvant son tir à son premier poteau.

Akinfenwa a eu un effort de curling griffé autour du poteau par Bentley à la 88e minute, mais il a eu une chance de plus de le gagner dans le temps supplémentaire.

Incroyablement, cela venait d’un tir de Stockdale, qui était resté en haut d’un coin, qui a été géré par Kasey Palmer et Akinfenwa a envoyé Bentley dans le mauvais sens pour déclencher des célébrations sauvages.

Ce que les gérants ont dit …

Wycombe Gareth Ainsworth: « Je pense que les gens peuvent voir le virage à la hausse dans ce qui se passe ici et, quoi qu’il arrive, je vais être vraiment excité pour l’avenir de ce club de football. L’avenir en ce moment est samedi, contre Cardiff. Si nous pouvons obtenir trois points là-bas, wow, cela pourrait vraiment bouleverser quelques équipes, j’ai hâte d’y aller et de voir ce que nous pouvons faire.

« Ce soir, je vais juste me calmer pendant une minute car c’est une de ces nuits où le chaos s’est ensuivi. Quand j’ai vu Bayo ramasser le ballon pour le penalty, Joe Jacobson est généralement le tireur de pénalité. Il a frappé. – Je pensais qu’il avait une mauvaise blessure, mais ensuite il s’est avancé et a pris le corner qui s’est terminé avec le tir de David Stockdale gagnant le penalty. C’était juste de la folie et essayer de calculer tout est impossible. Je vais devoir regarder les rediffusions sur celui-là. «

Bristol City’s Nigel Pearson: « Nous avons des joueurs qui n’ont tout simplement pas fait ce dont l’équipe avait besoin et c’est quelque chose que je ne vais pas tolérer, aller de l’avant. Ce qui se passe dans un vestiaire après un match, je ne vais pas le révéler à

vous, mais je ne suis pas content de la façon dont nous, collectivement, ne voyons pas les jeux dehors.

« La première mi-temps a été très bonne, la seconde mi-temps nous avons juste dérivé – nous étions à l’aise et nous finissons par perdre un match dans lequel nous étions à l’aise. Nous avons des joueurs qui ne s’appliquent pas correctement. Nous avons besoin d’une éthique d’équipe qui brille à travers, pas les joueurs qui pensent qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Ce n’est pas des joueurs qui traversent les murs pour moi, mais des joueurs professionnels. «