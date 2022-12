Wycombe 2 – 0 Portsmth

Anis Mehmeti a marqué l’un et l’autre lors de la victoire 2-0 de Wycombe sur Portsmouth, ce qui les a propulsés dans la première moitié de la Sky Bet League One.

C’était exactement ce que les Chairboys méritaient pour une performance largement dominante contre un Pompée hors du commun, qui a laissé une chance de se déplacer dans les lieux de barrage pour les dépasser.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Anis Mehmeti de Wycombe donne une avance rapide aux Chairboys contre Portsmouth après avoir frappé une frappe pétillante juste à l’intérieur de la surface



Wycombe était en tête après 13 minutes lorsque David Wheeler s’est battu pour gagner un long ballon avant de passer à Brandon Hanlan, qui a mis à pied pour Mehmeti pour marteler un premier effort dans le coin supérieur.

L'effort d'Alfie Mawson est désespérément malchanceux alors qu'il frappe le poteau avec une demi-volée



L’effort d’Alfie Mawson est désespérément malchanceux alors qu’il frappe le poteau avec une demi-volée



Alfie Mawson est ensuite venu à un cheveu de doubler l’avance des hôtes cinq minutes avant la mi-temps lorsque son tir a touché le poteau après que Ryan Tafazolli ait hoché la tête sur son chemin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gareth McCleary dirige le deuxième but de Wycombe pour sceller une victoire 2-0 sur Portsmouth, après un superbe travail d’Anis Mehmeti



Portsmouth s’est amélioré en seconde période, mais le plus proche de l’égalisation a été lorsque le gardien de Wycombe Max Stryjek a dévié le tir de Reeco Hackett à la 74e minute.

Garath McCleary a marqué le deuxième but de Wycombe





Le gardien de Pompey Griffiths a ensuite bien sauvé de Lewis Wing avant que Garath McCleary ne rende le match sûr pour Wycombe à deux minutes de la fin, caressant la réduction de Mehmeti.

Quelles zones ont été consultées dans le cadre de l’accès à toutes les zones ?

Le manager de Wycombe, Gareth Ainsworth, est arrivé pour la première fois à Adams Park avec David Craig de Sky Sports – qui portait une veste en cuir douteuse alors qu’il rendait hommage à l’homme connu sous le nom de “Wild Thing” – et a discuté de la préparation du match historique.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



David Craig de Sky Sports rejoint le patron de Wycombe Wanderers, Gareth Ainsworth, pour discuter de ses préparatifs habituels et de son arrivée avant une journée de match



Les caméras de Sky Sports ont ensuite été autorisées à filmer l’échange des feuilles d’équipe entre l’arbitre Scott Oldham, ses assistants, l’assistant d’Ainsworth Richard Dobson, le capitaine de Wycombe Alfie Mawson et le manager de Portsmouth Danny Cowley.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Vous êtes-vous déjà demandé ce que les arbitres disent aux deux entraîneurs avant le match ? Sky Sports plonge dans les coulisses pour voir ce qui est discuté entre les officiels du match et les deux groupes de managers



Don Goodman de Sky Sports a ensuite passé du temps avec Oldham, qui a expliqué la vie quotidienne d’un arbitre EFL.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Don Goodman de Sky Sports s’entretient avec l’arbitre EFL Scott Oldham pour voir ce que c’est vraiment en tant qu’arbitre se préparant à une journée de match et comment ils s’adaptent à chaque match



Des caméras installées à l’intérieur des vestiaires ont capturé des discussions d’équipe animées à mi-temps et à plein temps, tandis qu’Ainsworth a été interviewé quelques secondes avant le début de la seconde mi-temps et Cowley a discuté de l’amélioration de Pompey au milieu de la seconde mi-temps.

Ce que les gérants ont dit…

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron de Wycombe, Gareth Ainsworth, était ravi de la victoire 2-0 de son équipe sur Portsmouth et a plaisanté en disant que l’homme du match Anis Mehmeti l’inquiétait pour le mercato de janvier !



Wycombe’s Gareth Ainsworth: “C’était génial et je suis vraiment fier aujourd’hui. C’était une victoire vraiment bien méritée. C’était une belle finition d’Anis et une belle mise à pied de Brandon, ce sur quoi nous avons travaillé.

“Nous avons dit à Anis de chercher la passe, car il fait partie de ces joueurs qui parfois battent un homme et veulent ensuite en battre un autre. Il gagne des têtes maintenant et devient plus physique. Plus ce garçon travaille, mieux il va be. Je m’inquiète pour janvier !”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron de Portsmouth, Danny Cowley, a été déçu après la défaite 2-0 de son équipe contre Wycombe, admettant que Pompey n’a jamais atteint son niveau habituel après sa troisième défaite de la saison.



Portsmouth Danny Cowley: “Il y a un sentiment de déception, nous n’avons pas atteint nos niveaux. Nous étions à court physiquement et vous devez venir ici et gagner le droit et nous ne l’avons pas fait. En seconde période, nous sommes sortis et avons fait mieux, mais finalement, manquait de qualité quand nous sommes entrés dans de bonnes zones.

“Nous avons réussi à prendre le contrôle en seconde période et à entrer dans leur dernier tiers à de nombreuses reprises, mais la prise de décision aurait pu être meilleure. Nous sommes vraiment déçus aujourd’hui. C’était bien en deçà des normes que nous nous étions fixées. C’est toujours une période charnière de l’année. C’est notre première défaite en 10 ans, mais nous devons en tirer les leçons et aller de l’avant.

Et après?

Les deux équipes sont de retour en action à 15 heures le samedi 10 décembre. Wycombe se rendra au stade LNER pour affronter Lincoln, tandis que Portsmouth affrontera Accrington au stade Wham.