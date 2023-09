CNB

Depuis plus de 70 ans, l’objectif de Wycliffe Bible Translators est de donner aux gens la Parole de Dieu dans leur propre langue. Aujourd’hui, le ministère est en passe d’accomplir sa mission. Le président-directeur général de Wycliffe, Bob Creson, a écrit un nouveau livre sur la tâche et les témoignages de la traduction de la Bible. La ligne d’arrivée : Histoires d’espoir grâce à la traduction de la Bible a été décrite comme étant en partie une dévotion, en partie un mémoire et en partie un appel à l’action. À quel point sommes-nous proches de la ligne d’arrivée ? Efrem Graham de CBN News a demandé à Creson comment Wycliffe atteindrait bientôt son objectif de commencer les traductions de la Bible dans les langues restantes des groupes ethniques non atteints dans le monde.