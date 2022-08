Wyatt Sharpe, 13 ans, interviewe de grands noms de la politique canadienne

Wyatt Sharpe a interviewé certains des plus grands noms de la politique canadienne, et il n’est même pas encore au lycée.

En tant qu’hôte du Wyatt Sharpe Show sur YouTube, le jeune homme de 13 ans a interviewé le premier ministre Justin Trudeau, le chef du NPD Jagmeet Singh, le premier ministre de l’Ontario Doug Ford et de nombreux autres ministres fédéraux et provinciaux.

“Je pense que le simple fait de parler aux élus pour mon émission est un excellent moyen d’aider les gens à mieux comprendre divers problèmes”, a-t-il déclaré mercredi à CTV’s Your Morning.

Sharpe dit qu’il se prépare pour une entrevue en veillant à ce que les questions se concentrent sur “les problèmes les plus urgents et les plus pertinents dans la vie des gens”.

“Mon entrevue avec le premier ministre Trudeau — c’était pendant les élections, donc il examinait toutes les questions les plus importantes de l’élection et essayait de les condenser en une entrevue de 11 ou 12 minutes”, a expliqué le jeune journaliste.

Malgré son jeune âge, Sharpe dit qu’il ne cible pas seulement les publics de son groupe d’âge et pense que les adultes peuvent également trouver de la valeur dans les sujets abordés par son émission.

“Je ne regarde pas nécessairement, disons, un groupe démographique d’âge, je pense que c’est en quelque sorte simplement réaliser que tout le monde, quel que soit son âge, est toujours impacté par l’actualité”, a-t-il déclaré.

Sharpe dit qu’il espère continuer son émission après avoir terminé ses études secondaires alors qu’il construit sa carrière de journaliste.

“La politique a un impact sur diverses personnes et en particulier avec le journalisme, je pense que c’est un excellent moyen de pouvoir rendre compte des nouvelles qui intéressent les gens et des nouvelles qui, vous savez, ont un impact quotidien sur les gens”, a-t-il déclaré.



Regardez l’intégralité de l’interview de Wyatt Sharpe en haut de cet article.