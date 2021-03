Kate Hudson le plus jeune frère de, un acteur de la prochaine série Disney + Marvel Le faucon et le soldat de l’hiver, et le Groupe de recherche l’actrice, sa femme d’un an et demi, ont accueilli leur premier enfant ensemble, un petit garçon nommé Buddy Prine Russell .

