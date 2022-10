Wyatt Grimshaw se qualifie pour la section – Shaw Local

Wyatt Grimshaw, du comté de Putnam, s’est qualifié pour la compétition de cross-country de la section de l’Oregon en se classant 20e (19: 14,4) de la section Seneca le samedi 22 octobre.

La course de section des garçons débutera à 14 h après la course des filles.

VOLLEY-BALL

PC déf. Earlville : Lors d’une avant-première régionale le vendredi 21 octobre, l’équipe de volley-ball du comté de Putnam a battu Earlville en trois sets à Granville.

Maggie Richetta a récolté 10 attaques décisives, 10 points, neuf récupérations, un as et un bloc pour les Panthers (17-13-4), tandis que Tori Balma a obtenu 23 passes décisives, six récupérations et cinq attaques décisives et Ava Hatton a contribué 13 récupérations, neuf attaques décisives, deux passes décisives et un as.

PC déf. Dwight 25-22, 25-16 : Balma a récolté 17 passes décisives, neuf récupérations, six attaques décisives, 10 points et un as le mardi 18 octobre pour aider l’équipe de volley-ball du comté de Putnam à remporter une victoire de 25-22, 25-16 contre Dwight lors d’un match de conférence des trois comtés à Dwight.

Richetta a abattu 11 attaques décisives pour accompagner cinq récupérations et quatre points pour PC, tandis qu’Avery Moutray a ajouté 12 récupérations, quatre attaques décisives et quatre points.