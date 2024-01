WXCA revitalise l’ancienne usine FSO et vise à concevoir le « quartier vert du futur »

Avec l’aimable autorisation de WXCA | Parc OFS Varsovie

La semaine dernière, WXCA Architects a dévoilé la conception d’un nouveau « quartier vert du futur », qui sera développé sur un ancien site d’usine automobile FSO à Varsovie. Couvrant plus de 60 hectares, le projet vise à accueillir plus de 17 000 habitants et à fournir un emploi à environ 13 000 personnes d’ici 2050. L’usine automobile polonaise FSO sera transformée, décrite dans un plan directeur envisageant un quartier multifonctionnel et soucieux de l’environnement.

Conçu en collaboration avec SAWAWA, l’objectif principal du plan directeur est de favoriser les liens communautaires et les liens sociaux. Axé sur le développement durable et le changement climatique, le plan intègre des espaces verts dans tout le quartier à travers un parc linéaire s’étendant sur plus de 1 km et couvrant 10 hectares. Le projet donne la priorité aux zones piétonnes et cyclistes et limite la circulation des véhicules dans la zone. De plus, les espaces verts permettent aux utilisateurs de passer des espaces publics et semi-publics ouverts aux cours intérieures vertes des blocs résidentiels. Selon la conception, tous les résidents devraient pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens de base dans un rayon de 15 minutes de marche.

Avec l’aimable autorisation de WXCA | Parc OFS Varsovie

Le défi primordial que nous nous sommes fixé était de concevoir un espace facilitant la création d’une communauté et de liens sociaux en son sein. Chez WXCA, à la suite du professeur Jan Gehl, nous pensons qu’une ville commence entre les bâtiments. Marta Sekulska-WrońskaPDG du studio de design WXCA.

Au cours des 25 prochaines années, cette zone post-industrielle, située à seulement 5 km du centre de Varsovie, sera sur la voie d’une revitalisation. Avec des fonctions publiques placées le long de la principale avenue verte, la conception s’intensifie au niveau des interactions et mène ensuite à des blocs résidentiels semi-privés et privés. La conception prévoit des espaces communs avec des places publiques urbaines et un complexe scolaire comprenant un campus de sports et de loisirs au cœur du quartier.

Avec l’aimable autorisation de WXCA | Parc OFS Varsovie

Un système de rétention à 100 % des eaux souterraines, un système de production d’électricité et un système de partage d’énergie font partie des choix de conception et des solutions pour lutter contre le changement climatique, réduire les émissions de CO2 et gérer durablement les ressources tout au long du projet. L’une des priorités absolues est de préserver l’héritage et le caractère de l’ancienne usine de fabrication automobile FSO. En fait, une partie des anciens bâtiments de fabrication sera convertie pour des usages publics modernes, avec des pièces des ateliers de moulage, d’assemblage et de soudage intégrées dans les murs de la place centrale.

Dans les plans directeurs d’aujourd’hui, les espaces verts jouent un rôle essentiel dans l’élaboration de l’avenir urbain. Dans le plan directeur « Gelephu » de BIG, conçu autour de la culture bhoutanaise et des principes nationaux du bonheur, l’initiative vise à développer de nouvelles opportunités économiques. Le projet comprend un aéroport, des voies ferrées, des espaces publics et un barrage hydroélectrique. De même, la conception de MVRDV pour les deux nouvelles structures du parc logiciel Tianfu à Chengdu, en Chine, vise à servir de pièce maîtresse pour l’ensemble du campus. Une tour mesure 150 mètres de haut, tandis que l’autre est un centre culturel de quatre étages. Enfin, Heatherwick Studio a récemment dévoilé un nouveau quartier au cœur de Tokyo. « Azabudai Hills » est le point culminant d’une initiative de revitalisation de trente ans.