Champion universel Roman Reigns contre Edge contre Daniel Bryan – Match triple menace

The Fiend contre Randy Orton

Championne féminine brute Asuka contre Rhea Ripley

Champion des États-Unis Riddle contre Sheamus

Champion Intercontinental Big E contre Apollo Crews (Nigerian Drum Fight)

Kevin Owens contre Sami Zayn

Les champions par équipe féminine de la WWE Shayna Baszler et Nia Jax contre Natalya et Tamina

Résultats complets nuit 1

Hulk Hogan, Titus O’Neil et la WWE accueillent l’univers de la WWE à WrestleMania

Le champion de la WWE Bobby Lashley a vaincu. Drew McIntyre

Natalya et Tamina remportent Tag Team Turmoil pour gagner une équipe féminine de la WWE

Match de championnat la nuit 2 de WrestleMania

Cesaro a vaincu. Seth Rollins

AJ Styles et Omos déf. Le nouveau jour pour devenir des champions par équipe Raw Tag

Braun Strowman bat. Shane McMahon (Match en cage d’acier)

Bad Bunny et Damian Priest battent. The Miz et John Morrison

Bianca Belair bat. Sasha Banks remportera le championnat féminin de SmackDown

En tête d’affiche de la première nuit de WrestleMania, l’EST de la WWE a remporté le championnat féminin de SmackDown avec une énorme victoire sur Sasha Banks sur la plus grande étape de tous. De plus, le champion de la WWE Bobby Lashley a vaincu Drew McIntyre avec un peu d’aide du MVP, AJ Styles et Omos ont battu The New Day pour capturer les titres Raw Tag Team et bien plus encore.

