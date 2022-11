WWE Survivor Series WarGames 2022: résultats, mises à jour en direct et notes des matchs

L’Homme est de retour en ville. Après une apparition surprise à SmackDown vendredi, Becky Lynch fera son retour sur le ring samedi Jeux de guerre de la série Survivor, quatre mois après s’être blessée à l’épaule à SummerSlam. Lynch fera équipe avec Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka et Mia Yim dans l’un des deux matchs WarGames de Survivor Series.

L’autre verra The Bloodline, dirigé par Roman Reigns, affronter l’équipe de Sheamus, Kevin Owens, Drew McIntyre et The Brawling Brutes. La façon dont le match se déroulera déterminera probablement qui défiera le championnat universel de la WWE de Roman Reigns au Royal Rumble en janvier.

Le championnat féminin de SmackDown est en jeu, avec Shotzi qui se bat pour l’or de Ronda Rousey. Le point culminant de la soirée pourrait être l’affrontement entre AJ Styles et Finn Balor, deux des meilleurs lutteurs de la liste, qui seront tous deux soutenus par leurs factions respectives OC et Judgment Day.

Revenez sur cette page en tant que le spectacle principal débute à 17 h 00 PT (20 h HE), car je mettrai à jour les résultats et l’analyse.

Match WarGames femmes

Le match Women’s WarGames ouvre Survivor Series 2022. Il oppose l’équipe de cinq femmes de Bianca Belair, Becky Lynch, Asuka, Alexa Bliss et Mia Yim à Bayley, Dakota Kai, Iyo Sky, Rhea Ripley et Nikki Cross.

Bianca Belair et Dakota Kai commencent WarGames pour leurs équipes respectives.