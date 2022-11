WWE Survivor Series WarGames 2022: heures de début, comment regarder et carte complète

Les matchs de la série Survivor sont terminés, les matchs WarGames sont lancés. Le pay-per-view de la WWE de novembre peut porter le nom de la série Survivor, mais la carte est dépourvue des matchs éliminatoires 5 contre 5 pour lesquels l’émission était historiquement connue. Au lieu de cela, nous aurons les matchs de cage éliminatoires WarGames 5 contre 5 qui ont été rendus célèbres à la WCW et qui ont ensuite été utilisés dans NXT.

Autre changement : tout le truc “Raw versus SmackDown” appartient également au passé. C’est définitivement pour le mieux.

Survivor Series WarGames sera titré par un affrontement WarGames entre Roman Reigns et sa faction Bloodline d’un côté et, de l’autre, un Motley Crue composé de Drew McIntyre, Sheamus, Kevin Owens et The Brawling Brutes. Les titres de championnat universel de la WWE de Reigns ne sont pas en jeu, ce qui signifie que nous pourrions en théorie voir le champion se faire épingler pour la première fois depuis des années ce samedi.

Le combat féminin WarGames verra le retour sur le ring de Becky Lynch, qui s’est blessée à SummerSlam en juillet. Pendant ce temps, le match de la nuit pourrait finir par être AJ Styles contre Finn Balor, deux anciens dirigeants du Bullet Club qui ont déjà disputé un match exceptionnel à TLC 2017.

Heures de début



WWE Survivor Series WarGames a lieu samedi au TD Garden de Boston, Massachusetts. Pour ceux qui n’ont pas de billet direct, le spectacle commence à 5 h PT (20 h HE). Les fans de grappling de l’autre côté de l’étang devront rester éveillés tard, car le spectacle commence à 1 heure du matin, heure du Royaume-Uni. En Australie, Survivor Series WarGames commence à midi AEDT le dimanche.

Carte complète Survivor Series WarGames 2022

Match WarGames hommes : Roman Reigns, The Usos, Sami Zayn et Solo Sikoa contre Drew McIntyre, Sheamus, Kevin Owens et The Brawling Brutes

Match féminin WarGames : Bayley, Dakota Kai, Iyo Sky, Nikki Cross et Rhea Ripley contre Becky Lynch, Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka et Mia Yim.

AJ Styles contre Finn Balor.

Championnat américain : Seth Rollins contre Bobby Lashley contre Austin Theory.

Championnat féminin de SmackDown : Ronda Rousey contre Shotzi.

Comment regarder: Peacock, WWE Network

Comme vous le savez probablement déjà, Peacock est le nouveau foyer du pay-per-views de la WWE. Le réseau WWE a, en substance, migré vers le service de streaming Peacock de NBC, et c’est là que vous irez pour regarder Survivor Series WarGames. Peacock a trois niveaux : Gratuit, Premium et Premium Plus. Pour regarder le contenu WWE, vous aurez besoin d’un abonnement Premium. La bonne nouvelle est que cela vous coûtera 5 $ par mois, moins que les 10 $ pour WWE Network.

Si vous êtes en dehors des États-Unis, vous regarderez Survivor Series WarGames sur le réseau WWE comme d’habitude.