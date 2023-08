WWE SummerSlam: Roman Reigns bat Jey Uso dans Tribal Combat; Iyo Sky encaisse son argent à la banque

Roman Reigns a battu Jey Uso, avec l’aide de Solo Sikoa ainsi que Jimmy Uso alors que Iyo Sky a encaissé son contrat Money ikn the Bank après que Bianca Belair ait repoussé le double traitement d’Asuka et Charlotte Flair.

Cody Rhodes a battu Brock Lesnar, Seth Rollins a vaincu Finn Balor, Logan Paul a vaincu Ricochet, Gunther a défendu son titre intercontinental contre Drew McIntyre, Shayna Baszler a vaincu Ronda Rousey dans un match de règles MMA et LA Knight a remporté le SummerSlam Battle Royal.

Résultats WWE SummerSlam

Logan Paul bat Ricochet

Cherchant à provoquer et à contrarier l’univers de la WWE, Logan Paul a pris Ricochet pour régler le différend qui a commencé au Royal Rumble. Ricochet a attaqué Logan Paul à l’extérieur avec une mouche espagnole. Logan a réussi à riposter et a presque mis fin au concours avec une tornade rapide DDT après avoir été attrapé par Ricochet alors qu’il tentait un moonsault. Après que Paul ait évité une tentative de 630 de The One and Only, l’un des copains de Paul d’Impaulsive a donné des coups de poing américains à The Media Megastar. Paul a ensuite fait exploser Ricochet au visage avec l’arme pour gagner le concours.

Cody Rhodes a battu Brock Lesnar

Brock Lesnar a mutilé Cody Rhodes pendant une grande partie du concours, The Beast implorant constamment The American Nightmare de « sauver ». Rhodes ne l’a pas laissé s’enliser et a répondu. Lesnar a frappé un F-5 sur le sol du ring et un autre qui a envoyé Rhodes s’écraser à travers la table d’annonce. Rhodes est cependant revenu avec un Cody Cutter. Lesnar a appliqué le Kimura Lock alors que Rhodes s’échappait et a envoyé Lesnar dans le tendeur exposé avant de verrouiller son propre Kimura ! Après que Lesnar se soit libéré de la prise de soumission, Rhodes a frappé Lesnar avec trois Cross Rhodes pour finalement mettre The Beast à terre pour trois.

LA Knight a remporté le SummerSlam Battle Royal

Omos a fait son retour à couper le souffle, a jeté plusieurs Superstars et a dominé le terrain au début. Huit lutteurs ont dû se réunir pour éliminer The Nigerian Giant. LA Knight, Bronson Reed, Sheamus et AJ Styles étaient les quatre derniers. Knight a éliminé Reed en se positionnant sur le tablier et en le traînant par-dessus la corde supérieure jusqu’au sol avant que Sheamus ne jette Styles avec l’aide de Karrion Kross, que The Phenomenal One avait déjà éliminé. Knight était triomphant et a envoyé la foule dans une frénésie lorsqu’il a décroché un incroyable suplex sur la corde supérieure sur Sheamus et a sorti The Celtic Warrior du ring.

Shayna Baszler a battu Ronda Rousey

Affrontant son ancienne meilleure amie dans un match de règles MMA, Shayna Baszler voulait prouver qu’elle était la meilleure concurrente contre The Baddest Woman on the Planet. Après que Baszler et Rousey se soient brutalisés avec des coups de pied ronds et des coups de genou vicieux, le premier s’est enfermé dans l’embrayage Kirifuda, et malgré tous les efforts de Rousey, elle n’a pas pu échapper à l’emprise, donnant à la reine de pique la victoire technique de la soumission.

Gunther a battu Drew McIntyre

Drew McIntyre a laissé tomber le champion intercontinental Gunther avec une bombe électrique et Future Shock DDT, mais The Ring General est resté dans le combat. Gunther a contré un Claymore Kick avec un puissant dropkick qui a laissé McIntyre engourdi. Après une coupure, McIntyre a frappé le Claymore, mais The Ring General a été expulsé juste à temps. Bien que McIntyre ait fait basculer Gunther dans son cœur même, The Ring General a répondu en faisant tomber McIntyre de la corde supérieure avant d’atterrir une éclaboussure et une Powerbomb pour quitter Detroit avec le titre intercontinental.

Seth Rollins bat Finn Balor

Enfilant le même gilet qu’il portait il y a sept ans lorsqu’il s’est blessé à l’épaule de Finn Balor à SummerSlam 2016, Seth Rollins a commencé le concours avec des jeux d’esprit. Dans plus de nuances de SummerSlam 2016, Balor a frappé Rollins avec le même mouvement qui a mis The Prince sur l’étagère pendant près d’un an, une bombe à boucle vicieuse dans la barricade du ring.

The Visionary et The Prince sont allés bouger pour bouger avant que «Senor Money in the Bank» Damian Priest ne se promène au bord du ring. Il n’a pas fallu longtemps pour que le reste du Jour du Jugement arrive. The Visionary et The Prince sont allés coup pour coup avant que «Señor Money in the Bank» Damian Priest ne se promène au bord du ring. Il n’a pas fallu longtemps pour que le reste du Jour du Jugement arrive.

Match triple menace du championnat féminin de la WWE

Bianca Belair a repoussé le double traitement d’Asuka et Charlotte Flair dans leur match à triple menace après quelques allers-retours. Après la fin du match, Miss Money in the Bank Iyo Sky a émergé de l’arrière, avec Bayley, pour déposer Belair. Iyo Sky a profité de l’occasion pour encaisser et remporter le titre de championne féminine de la WWE.

Combat tribal pour le championnat universel incontesté de la WWE

Roman Reigns et Jey Uso se sont affrontés alors que des problèmes familiaux sont apparus. Juste au moment où Jey semblait avoir le dessus sur Roman, Solo Sikoa est sorti de nulle part pour attaquer son frère aîné. La paire a doublé Jey pour le maîtriser mais il est revenu pour riposter. Ensuite, le jumeau de Jey, Jimmy, est apparu pour attaquer son propre frère et aider Roman à conserver son titre incontesté.