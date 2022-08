WWE SummerSlam : Logan Paul est vraiment bon en Pro Wrestling

C’était à peu près aussi professionnel que possible. Avec son adversaire étendu sur le bureau de l’annonceur au bord du ring, Logan Paul a escaladé les cordes du ring. Se prélassant un instant dans l’anticipation de la foule, il a sauté du tendeur et s’est écrasé à travers la table, abattant son adversaire dans le processus. Une foule qui avait été décidément indifférente au controversé YouTuber est tombée sous le charme.

C’était la scène samedi à WWE SummerSlam. C’était celui de Paul deuxième match de la WWE, mais son premier concours en simple. Lors de son premier combat, à WrestleMania 38, il avait un partenaire par équipe dans le Miz sur lequel s’appuyer. À SummerSlam, c’était Paul contre Miz, un contre un. Nous en avons eu un indice à WrestleMania, mais à SummerSlam, cela a été confirmé : Logan Paul est vraiment bon en lutte professionnelle.

À plus de 15 minutes, son match était à l’extrémité la plus longue du spectre. Cela en fait un énorme accomplissement que Paul, avec si peu d’expérience, ne se soit en aucune façon embarrassé. Il n’y a pas eu de chutes accidentelles, il n’y a pas eu de mouvements bâclés et il n’y a pas eu de maladresse apparente. Beaucoup de mérite revient au Miz, qui a pu guider Paul dans le périlleux voyage qui se déroule devant 40 000 personnes. Mais le talent de Paul ne peut être nié.

Logan Paul était plus que pas mal. Toute son attaque était suffisamment nette pour permettre aux téléspectateurs de suspendre leur incrédulité face au combat simulé de la WWE. Ce n’était pas seulement le spectaculaire Frog Splash à travers la table ; Les frappes, les slams et le mouvement général de Paul sont tous précocement serrés. Paul est en excellente forme, est un bon athlète et a suivi un entraînement approfondi en boxe, ce qui l’aide énormément à ses performances.

Logan Paul est incroyable à la WWE. Si vous ne saviez pas qui il était, vous penseriez qu’il fait ça depuis des années. Ce moment, en particulier, était exceptionnel. https://t.co/yvwSyTU2I1 — Ariel Helwani (@arielhelwani) 31 juillet 2022

Je ne vais pas mentir… C’ÉTAIT IMPRESSIONNANT !@LoganPaul sur le dessus avec les éclaboussures va faire de la bobine de surbrillance à coup sûr !#Slam été – Mick Foley (@RealMickFoley) 31 juillet 2022

Ce qui est bien plus important, cependant, c’est son sang-froid de superstar. Les mouvements de lutte sont importants, mais le caractère signifie encore plus. Paul est doué pour dégager l’aura de quelqu’un – une caractéristique de plus en plus rare dans la lutte professionnelle – et utiliser le langage corporel pour raconter une histoire. Il y a eu un moment à WrestleMania où le sourire suffisant de Paul à la caméra a sans doute fait plus que n’importe quel geste cool pour communiquer que Paul est une star.

Mais là réside un problème. Comme en témoigne son effet polarisant, Logan Paul est alors facile à détester. Il compte plus de 23 millions d’abonnés YouTube, mais l’immense popularité de Paul s’accompagne d’une infamie considérable. Paul offensé beaucoup en 2017 lorsqu’il a mis en ligne une vidéo mettant en scène une victime suicidaire dans la forêt japonaise d’Aokigahara, et plus récemment, il a été critiqué comme étant un escroc NFT. Au-delà de toute transgression particulière, les gens en veulent à Paul d’être une célébrité odieuse de YouTube. Pourtant, malgré ce fait, Paul a récemment été choisi comme babyface (bon gars) sur WWE TV.

Il a prospéré en tant que talon méchant à WrestleMania, mais le Miz se retournant contre lui à la fin de leur match par équipe a précipité à la fois leur combat SummerSlam et la transition de Paul en héros. C’est possible pour amener les gens à applaudir Logan Paul, comme en témoigne l’ovation qu’il a reçue après le spot Frog Splash à SummerSlam, mais il serait beaucoup plus facile de le faire huer. En tant que méchant méprisable que les gens paient pour être renversé, Paul est incontestablement efficace. Plus de 1 million de personnes ont payé de le voir se faire tabasser par Floyd Mayweather dans un ring de boxe.

La grande question est de savoir qui est le prochain pour Paul. Le Miz mérite des compliments pour être suffisamment capable de mener la recrue Paul à un bon match mais, en 2022, il est difficile de s’enthousiasmer pour un match Miz. Le contrat de Paul avec la WWE sera aurait voyez-le lutter plusieurs fois d’ici 2024. S’il est autorisé à être le méchant et qu’il n’est pas surexposé, Paul pourrait avoir des matchs légitimement remarquables à la WWE.

La WWE ne devrait pas nier la haine que de nombreux fans ont pour Logan Paul. Mais aussi, personne ne devrait nier que la star de YouTube a trouvé quelque chose qu’il est vraiment bon à.