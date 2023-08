WWE SummerSlam 2023 : Roman Reigns contre Jey Uso, Seth Rollins contre Fin Balor ; Vérifier la carte de correspondance complète

L’un des plus grands spectacles du calendrier de la WWE, SummerSlam, devrait avoir lieu ce week-end au Fort Field de Detroit. La carte de match SummerSlam 2023 semble plus empilée que jamais et les fans de la WWE sont ravis d’assister au prochain et probablement au dernier chapitre de la guerre civile de Bloodline.

Le « chef tribal » Roman Reigns et Jey Uso s’affronteront dans un affrontement épique pour le championnat incontesté de la WWE au SummerSlam. Les deux féroces combattants de la WWE vont s’affronter dans une bataille très attendue qui pourrait bien mettre un terme à leur âpre rivalité.

L’événement principal de la soirée est en préparation depuis quelques mois. L’histoire s’est construite depuis le moment où Roman a remporté le titre en 2020.

D’un autre côté, le décideur du titre entre Finn Balor et Seth Rollins au SummerSlam pour le championnat du monde des poids lourds va être assez intéressant car il rappellera des souvenirs de leur premier combat pour déterminer le tout premier champion universel.

La possibilité que l’allié de Finn, Damian Priest, encaisse son contrat Money in the Bank est trop élevée et cela a créé des tensions entre les deux combattants. Brock Lesnar et Cody Rhodes seront impliqués dans un combat alléchant pour écrire un tout nouveau chapitre de leur rivalité enflammée qui a commencé lors de la première édition de RAW après WrestleMania de cette année.

WWE SummerSlam 2023 : détails de la diffusion en direct, date, heure ; Tout ce que tu as besoin de savoir

Le championnat féminin sera également en jeu dans un match à triple menace où Asuka aura une tâche énorme pour défendre son titre contre Bianca Belair et Charlotte Flair. Le titre Intercontinental sera également à gagner alors que les deux combattants percutants Drew Mclntyre et le champion dominant Gunther s’affronteront.

Le « Maverick » Logan Paul reviendra à SummerSlam 2023 à la recherche d’un retour à la victoire car il n’a pas goûté à une victoire depuis le pay-per-view de l’année dernière. Il affrontera Ricochet dans un match qui sera sûrement rempli de moments forts et de spots incroyables.

Vérifiez la carte de match complète WWE SummerSlam 2023:

· Match de championnat incontesté de la WWE – Roman Reigns contre Jey Uso

· Match de championnat du monde des poids lourds de la WWE – Seth Rollins contre Fin Balor

·Match de championnat féminin de la WWE – Asuka contre Bianca Belair contre Charlotte Flair

·Cody Rhodes contre Brock Lesnar

·Match de championnat intercontinental : Gunther contre Drew McIntyre

·Ronda Rousey contre Shayna Baszler

·Logan Paul contre Ricochet

·SummerSlam Battle Royal