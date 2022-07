WWE SummerSlam 2022: heures de début, carte finale et comment regarder

Cela fait plus de sept ans que Brock Lesnar et Roman Reigns se sont affrontés pour la première fois dans l’événement principal de WrestleMania 31. Depuis lors, les deux ont lutté dans plusieurs matchs de haut niveau, dont deux autres événements principaux de WrestleMania. Samedi à SummerSlam, cependant, les deux bohèmes de la WWE lutteront contre ce qui est présenté comme leur dernier match.

Après avoir battu Lesnar à Wrestle Mania 38, Reigns défend son championnat universel unifié de la WWE contre The Beast dans un match Last Man Standing. Vous pouvez suivre notre blog en direct de l’émission ici.

C’est le deuxième plus grand spectacle de la WWE de l’année, il y a donc beaucoup d’autres championnats en jeu. Becky Lynch obtient son match revanche à WrestleMania, défiant le Raw Women’s Championship de Bianca Belair. Liv Morgan espère défendre son championnat féminin de SmackDown contre Ronda Rousey. Les championnats par équipe unifiés des Usos sont à gagner alors qu’ils affrontent The Street Profits, et Theory espère regagner le championnat américain lors d’un combat contre Bobby Lashley.

De plus, Theory transporte cette mallette Money in the Bank. La WWE a fortement taquiné qu’il pourrait l’encaisser.

Dans un geste décevant, la WWE a retiré Seth Rollins contre Riddle de SummerSlam. C’était sûr d’être un grand match, mais c’est celui que nous devrons attendre avec impatience de voir dans un autre spectacle.

Heures de début



WWE SummerSlam a lieu au Nissan Stadium de Nashville le samedi 30 juillet. Pour ceux qui n’ont pas de billet en direct, le spectacle commence à 5 h PT (20 h HE). Les fans de grappling de l’autre côté de l’étang devront rester éveillés tard, car le spectacle commence à 1h du matin BST. En Australie, SummerSlam commence à 10 h 00 AEST le dimanche.

Carte de match

Match du dernier homme debout pour le championnat universel incontesté de la WWE: Roman Reigns (c) contre Brock Lesnar.

Championnat féminin brut : Becky Lynch contre Bianca Belair.

Championnat féminin de SmackDown : Liv Morgan (c) contre Ronda Rousey.

Championnats unifiés par équipe: The Usos (c) contre The Street Profits.

Championnat des États-Unis : Bobby Lashley (c) contre Theory.

Pat McAfee contre Happy Corbin.

Logan Paul contre The Miz.

Rey et Dominik Mysterio contre Finn Balor et Damian Priest.

Comment regarder: Peacock, WWE Network

Comme vous le savez probablement déjà, Peacock est le nouveau foyer du pay-per-views de la WWE. Le réseau WWE a, en substance, migré vers le service de streaming Peacock de NBC, et c’est là que vous irez pour regarder SummerSlam. Peacock a trois niveaux : Gratuit, Premium et Premium Plus. Pour regarder le contenu WWE, vous aurez besoin d’un abonnement Premium. La bonne nouvelle est que cela vous coûtera 5 $ par mois, moins que les 10 $ pour WWE Network.

Si vous êtes en dehors des États-Unis, vous regarderez SummerSlam sur le réseau WWE comme d’habitude.