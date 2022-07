WWE SummerSlam 2022: carte de match, comment regarder, heures de début et paon

SummerSlam a été gentil avec Roman Reigns. Lors du spectacle en 2018, Reigns a battu Brock Lesnar pour remporter le championnat universel. À SummerSlam 2020, Reigns est revenu sur le ring après cinq mois d’arrêt pour lancer une course qui l’a vu régner en tant que champion du monde pendant plus de 700 jours. Le samedi 30 juillet, Reigns espère garder cet héritage fort en affrontant Brock Lesnar dans un match Last Man Standing pour la WWE unifiée et le championnat universel au SummerSlam de cette année.

Lesnar et Reigns ont lutté plusieurs fois depuis leur premier affrontement à WrestleMania 31, plus récemment lors de l’événement principal de WrestleMania 38. Mais la WWE annonce SummerSlam comme leur dernier match.

Le titre de Reigns n’est pas le seul à gagner. SummerSlam verra également Liv Morgan défendre son championnat féminin de SmackDown contre Ronda Rousey, et un match revanche entre The Usos et The Street Profits pour les championnats par équipe unifiés du premier.

Carte de match

La carte de SummerSlam est toujours ajoutée chaque semaine sur Raw et SmackDown. Cet article sera mis à jour au fur et à mesure que de nouveaux combats seront annoncés.

Match du dernier homme debout pour le championnat universel incontesté de la WWE: Roman Reigns (c) contre Brock Lesnar.

Championnat féminin de SmackDown : Liv Morgan (c) contre Ronda Rousey.

Championnats unifiés par équipe: The Usos (c) contre The Street Profits.

Championnat des États-Unis : Bobby Lashley (c) contre Theory.

Pat McAfee contre Happy Corbin.

Heures de début

WWE SummerSlam a lieu au Nissan Stadium de Nashville le samedi 30 juillet. Pour ceux qui n’ont pas de billet en direct, le spectacle commence à 5 h PT (20 h HE). Les fans de grappling de l’autre côté de l’étang devront rester éveillés tard, car le spectacle commence à 1h du matin BST. En Australie, SummerSlam commence à 10 h 00 AEST le dimanche.

Comment regarder: Peacock, WWE Network

Comme vous le savez probablement déjà, Peacock est le nouveau foyer du pay-per-views de la WWE. Le réseau WWE a, en substance, migré vers le service de streaming Peacock de NBC, et c’est là que vous irez pour regarder SummerSlam. Peacock a trois niveaux : Gratuit, Premium et Premium Plus. Pour regarder le contenu WWE, vous aurez besoin d’un abonnement Premium. La bonne nouvelle est que cela vous coûtera 5 $ par mois, moins que les 10 $ pour WWE Network.

Si vous êtes en dehors des États-Unis, vous regarderez SummerSlam sur le WWE Network comme d’habitude.