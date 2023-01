WWE Royal Rumble 2023 : tout ce que vous devez savoir

La WWE est de retour avec un autre événement spécial à la carte, Royal Rumble, qui mettra en vedette une action au bord du siège. L’événement Battle Royal bien-aimé revient pour sa 35e édition à l’Alamodome de San Antonio le samedi 28 janvier. Les vainqueurs des Rumbles obtiennent un match de championnat du monde contre le champion de leur choix lors du prochain WrestleMania. Par conséquent, les enjeux seront élevés lors de cet événement très attendu.

Royal Rumble 2023 offrira aux fans des matchs à succès et beaucoup de drames. Le plus gros match du prochain Royal Rumble sera l’affrontement entre Roman Reigns et Kevin Owens pour le championnat universel incontesté de la WWE. L’intervention d’Owens dans Survivor Series WarGames l’a préparé à une collision avec le chef tribal. Sami Zayn avait trahi Owens à Survivor Series. Ainsi, le rôle de Zayn dans ce match sera intéressant à voir car il est maintenant pleinement aligné avec The Bloodline. Les fans attendent également avec impatience le match de championnat féminin de Raw entre Bianca Belair et Alexa Bliss. Voici tout ce que vous devez savoir sur WWE Royal Rumble 2023.

Carte de match

Roman Reigns (c) contre Kevin Owens (match incontesté pour le championnat universel de la WWE)

Bianca Belair (c) contre Alexa Bliss (match de championnat féminin brut)

Match Royal Rumble Hommes

Match Royal Rumble féminin

Bray Wyatt contre LA Knight (Mountain Dew Pitch Black Match)

Détails de la diffusion en direct

Quand est le WWE Royal Rumble ?

Le WWE Royal Rumble aura lieu le 29 janvier.

Où aura lieu le WWE Royal Rumble ?

Le WWE Royal Rumble aura lieu à l’Alamodome de San Antonio, au Texas.

À quelle heure commencera le WWE Royal Rumble ?

Le WWE Royal Rumble débutera à 6h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront WWE Royal Rumble ?

Le WWE Royal Rumble sera diffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct de WWE Royal Rumble ?

Le WWE Royal Rumble sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

