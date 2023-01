WWE Royal Rumble 2023 : prédictions, comment regarder, heures de début et carte de match

Le deuxième plus grand spectacle de l’année de la WWE est ce samedi, quelque chose qu’il est facile d’oublier au milieu Le retour tumultueux de Vince McMahon à la WWE. Le spectacle déterminera l’événement principal de WrestleMania et lancera les trois plus grands mois de l’année de la lutte professionnelle.

Jusqu’à présent, nous connaissons cinq matchs qui auront lieu dans l’émission. Premièrement, il y a les deux matchs du Royal Rumble eux-mêmes : un pour les hommes, un pour les femmes. Du côté des hommes, de fortes possibilités incluent Cody Rhodes et Dwayne “The Rock” Johnson, qui est depuis longtemps la rumeur lutter contre Roman Reigns à WrestleMania. La liste restreinte est plus floue du côté des femmes, où c’est un champ vraiment ouvert.

En parlant de Reigns, il défendra ses titres de champion universel de la WWE contre Kevin Owens. C’est le troisième match pour le titre du duo au Royal Rumble : ils se sont affrontés pour la première fois en 2017, quand Owens a conservé son championnat universel, puis à nouveau en 2021 au début de la course au titre historique de Reigns. Ce devrait être un match amusant.

Plus amusant, bien sûr, que le combat retour de Bray Wyatt contre LA Knight. Les gens réclamaient que Wyatt revienne dans l’entreprise, mais nous verrons combien de temps cette excitation durera compte tenu des histoires loufoques que son personnage mystique engendre. Wyatt et Knight s’affronteront dans un match “lights out” au Rumble – un combat unique en son genre sponsorisé par Mountain Dew.

Prédictions Royal Rumble

Cody Rhodes gagne : La saga du championnat de la WWE de Cody Rhodes a commencé après son retour à WrestleMania l’année dernière, lorsque dans une promo, il a déclaré que sa raison de quitter AEW était d’accomplir son destin, de remporter le titre et de rendre fier son défunt père Dusty Rhodes. La principale personne qui se dressait sur son chemin n’était pas le champion universel de la WWE, Roman Reigns, mais Dwayne “The Rock” Johnson. Les favoris pour remporter le Rumble et affronter Reigns sont Rhodes et Rock. Mon argent est sur Rhodes.

Kevin Owens vous fera croire : Il est impossible que Kevin Owens batte Roman Reigns samedi au Royal Rumble. Mais Owens a le talent de vous faire croire qu’il peut défier les probabilités, et Reigns a le don de paraître plus battable qu’il ne l’est vraiment. Ces deux-là sont tellement bons, et leur combat sera un moment fort du spectacle. Vous irez en sachant que Reigns gagnera, mais ils vous convaincront, même pendant quelques secondes, qu’Owens repart avec l’or.

Bianca Belair conservera, mais ce ne sera pas tout : À en juger par l’histoire racontée à Raw, Alexa Bliss va du côté obscur. La réémergence de Bray Wyatt a réveillé l’esprit en elle – ou quelque chose comme ça. Alexa Bliss en tant que femme Fiend n’a jamais été amusante, mais il semble que cela se reproduise. Je m’attends à ce que Belair conserve son titre dimanche, mais cela conduira Bliss à tomber plus profondément dans le terrier du lapin, préparant peut-être Bliss à remporter le titre à Elimination Chamber.

WWE



Carte de match

Championnat universel de la WWE : Roman Reigns (c) contre Kevin Owens.

Match Royal Rumble à 30 joueurs.

Match Royal Rumble de 30 femmes.

Match Lights Out : Bray Wyatt contre LA Knight.

Championnat féminin WWE Raw: Bianca Belair (c) contre Alexa Bliss.

Heures de début

Royal Rumble 2023 a lieu à Alamodome de San Antonio, au Texas, le 28 janvier. Pour ceux qui n’ont pas de billet en direct, cela commence à 5 h PT/20 h HE. Les fans de grappling de l’autre côté de l’étang devront rester éveillés tard, car le spectacle commence à 1 h du matin, heure du Royaume-Uni. En Australie, le Royal Rumble commence à midi AEDT le dimanche.

Comment regarder: Peacock, WWE Network, Binge

Comme vous le savez probablement déjà, Peacock est le nouveau foyer du pay-per-views de la WWE. Le WWE Network a essentiellement migré vers le service de streaming Peacock de NBC et c’est là que vous irez pour regarder Royal Rumble 2023. Peacock a trois niveaux : Gratuit, Premium et Premium Plus. Pour regarder le contenu WWE, vous aurez besoin d’un abonnement Premium. La bonne nouvelle est que cela vous coûtera 5 $ par mois, moins que les 10 $ pour WWE Network.

Tout comme le réseau WWE a été absorbé par Peacock aux États-Unis, il a migré vers le service de streaming Binge de Foxtel en Australie. L’accord de la WWE avec Binge est entré en vigueur plus tôt ce mois-ci, donc Binge est l’endroit où les Australiens devraient rechercher le Rumble, bien que le réseau WWE soit toujours opérationnel pour le moment.

Si vous êtes au Royaume-Uni, vous regarderez Royal Rumble 2023 sur le réseau WWE comme d’habitude.