WWE Royal Rumble 2023: comment regarder, heures de début, carte de match et paon

Avec tout le drame entourant le retour tumultueux et réel de Vince McMahon à la WWE, il est étonnamment facile d’oublier que le deuxième plus grand pay-per-view de l’entreprise est à nos portes. WWE Royal Rumble 2023 a lieu le samedi 28 janvier, différent de l’horaire habituel du dimanche de la société pour les événements PPV.

Jusqu’à présent, nous connaissons quatre matchs qui auront lieu dans l’émission. Premièrement, il y a les deux matchs du Royal Rumble eux-mêmes : un pour les hommes, un pour les femmes. Tout le monde peut deviner qui gagnera ces combats et décrochera son billet pour un match pour le titre à WrestleMania. Du côté des hommes, les possibilités vont de Cody Rhodes à Dwayne “The Rock” Johnson, qui a longtemps été rumeur lutter contre Roman Reigns à WrestleMania.

En parlant de Reigns, il défendra ses titres de champion universel de la WWE contre Kevin Owens – une reprise de leur match au 2021 Royal Rumble, lorsque la course au titre de Reigns en était à ses balbutiements. C’est fou de penser que Reigns a détenu le championnat universel pendant bien sur deux ans – et encore plus fou de penser qu’Owens a une chance de mettre fin à cette course au Royal Rumble. Mais aussi télégraphié que soit le vainqueur, ce devrait être un match amusant.

Plus amusant, bien sûr, que le combat retour de Bray Wyatt contre LA Knight. Les gens réclamaient que Wyatt revienne dans l’entreprise, mais nous verrons combien de temps cette excitation durera compte tenu des histoires loufoques que son personnage mystique engendre. Wyatt et Knight s’affronteront dans un match “lights out” au Rumble. Votre supposition est aussi bonne que la mienne.

Carte de match

Championnat universel de la WWE : Roman Reigns (c) contre Kevin Owens.

Match Royal Rumble à 30 joueurs.

Match Royal Rumble de 30 femmes.

Match Lights Out : Bray Wyatt contre LA Knight.

Heures de début

Royal Rumble 2023 a lieu à Alamodome de San Antonio, au Texas. Pour ceux qui n’ont pas de billet direct, ça commence à 5 h PT/20 h HE. Les fans de grappling de l’autre côté de l’étang devront rester éveillés tard, car le spectacle commence à 1 h du matin, heure du Royaume-Uni. En Australie, le Royal Rumble commence à midi AEDT le dimanche.

Comment regarder: Peacock, WWE Network, Binge

Comme vous le savez probablement déjà, Peacock est le nouveau foyer du pay-per-views de la WWE. Le WWE Network a essentiellement migré vers le service de streaming Peacock de NBC et c’est là que vous irez pour regarder Royal Rumble 2023. Peacock a trois niveaux : Gratuit, Premium et Premium Plus. Pour regarder le contenu WWE, vous aurez besoin d’un abonnement Premium. La bonne nouvelle est que cela vous coûtera 5 $ par mois, moins que les 10 $ pour WWE Network.

Tout comme le réseau WWE a été absorbé par Peacock aux États-Unis, il a migré vers le service de streaming Binge de Foxtel en Australie. L’accord de la WWE avec Binge est entré en vigueur plus tôt ce mois-ci, donc Binge est l’endroit où les Australiens devraient rechercher le Rumble, bien que le réseau WWE soit toujours opérationnel pour le moment.

Si vous êtes au Royaume-Uni, vous regarderez Royal Rumble 2023 sur le réseau WWE comme d’habitude.