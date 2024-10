WWE RAW s’apprête à quitter les principaux réseaux internationaux avant le déménagement de Netflix

Subhojeet Mukherjee

Subhojeet, fan de lutte professionnelle depuis plus de 20 ans, a trouvé sa passion lors des Monday Night Wars. Fort d’une expertise perfectionnée au fil des décennies et d’un large éventail d’intérêts, notamment la télévision, les films, les dessins animés, les romans et la musique, il propose des analyses et des reportages perspicaces. Respecté dans l’industrie, Subhojeet tient les fans informés et engagés grâce à ses connaissances et son point de vue.