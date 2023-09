WWE Payback 2023 : Seth Rollins et Rey Mysterio conservent leurs titres, John Cena arbitre invité spécial en tant que LA Knight Downs The Miz

WWE Payback a été témoin d’une action alléchante dimanche à Pittsburg alors que de grandes superstars telles que Rey Mysterio, Seth Rollins et Becky Lynch étaient toutes en action.

Le championnat du monde des poids lourds, le championnat féminin, le championnat par équipe et les championnats des États-Unis étaient tous en jeu dimanche, tandis qu’un match en cage d’acier contre Trish Stratus et Becky Lynch a réglé de vieux comptes. Le légendaire John Cena s’est avéré être un arbitre invité spécial.

La rivalité de longue date entre Trish Stratus et Becky Lynch, qui a éclaté lorsque le lutteur légendaire a poignardé Becky, l’homme dans le dos, a continué à devenir de plus en plus vile de semaine en semaine et a atteint son paroxysme dimanche lorsque Becky a vaincu son adversaire. une allumette en cage en acier.

A LIRE AUSSI| US Open : Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka se qualifient pour les huitièmes de finale à Flushing Meadows

LA Knight, qui a rassemblé un bon public au cours de ses débuts dans la franchise de lutte, a montré qu’il pouvait se soutenir en dominant le combat contre The Miz après leur altercation dans les semaines précédant le dernier événement à la carte. de la WWE.

Le point culminant du combat était le fait que le légendaire lutteur John Cena était l’arbitre spécial lorsque Knight frappait The Miz.

Rey Mysterio, membre du Temple de la renommée de la WWE, a conservé son titre de champion des États-Unis avec une victoire sur Austin Theory.

Le Judgment Day a eu raison des champions par équipe Kevin Owens et Sami Zayn dans la lutte pour le championnat dimanche alors que Finn Balor et Damien Priest ont assuré que le titre changerait de mains pour s’ajouter à leur collection.

A LIRE AUSSI| Liga : Jude Bellingham frappe à nouveau et remporte le derby du Real Madrid

Il y a également eu de bonnes nouvelles de la division féminine pour Judgment Day puisque la championne du monde féminine Rhea Ripley a défendu avec succès son titre contre le défi de Raquel Rodriguez.

Ripley a commencé une querelle avec Rodriguez il y a quelques semaines alors qu’il attaquait l’ancienne championne par équipe au genou et aggravait son agonie en ciblant exactement le même endroit avec des tirs sous la ceinture dans les semaines suivantes.

La rivalité a culminé à Pittsburg où elle a pris le dessus sur l’imposant Rodriguez pour conserver sa couronne.

L’événement principal de la soirée s’est déroulé entre Seth Rollins et Shinsuke Nakamura avec le championnat du monde des poids lourds à gagner.

Cela s’est avéré être l’un des combats les plus divertissants de la soirée et a duré incroyablement longtemps car aucun des deux concurrents ne voulait perdre. Nakamura et Rollins ont continué à étonner les fans présents en faisant preuve de leur immense résilience avant que Rollins ne termine le match en sa faveur.