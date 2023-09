WWE Payback 2023 : où et comment regarder l’événement Premium en Inde ?

La WWE clôturera son programme d’été avec la septième édition du Payback. Les fans de lutte pourront profiter de cet événement premium pour la première fois depuis 2020. Ce sera également la première fois qu’un événement Payback sera organisé un samedi du mois de septembre. Comme son nom l’indique, les participants auront l’opportunité de se venger devant une foule en direct à la PPG Paints Arena de Pittsburgh. L’événement devrait avoir lieu le 2 septembre (le 3 septembre selon l’IST), pendant le week-end férié de la fête du Travail. Alors que certains lutteurs vétérans chercheront à perpétuer leur héritage, les superstars actuelles cherchent à établir leur domination.

Un certain nombre de combats très attendus, y compris des affrontements pour le titre, seront présentés lors de l’événement Payback cette année. Le Jour du Jugement sera vu en action alors que la paire composée de Finn Balor et Damien Priest s’apprête à défier Kevin Owens et Sami Zayn dans le match pour le titre Undisputed Tag Team. Seth « Freaking » Rollins affrontera Shinsuke Nakamura dans un autre combat pour le titre où le premier défendra son championnat du monde des poids lourds.

Le match pour le titre du championnat américain sera également sur le torréfacteur, avec les champions en titre Rey Mysterio affrontant Austin Theory. Becky Lynch et Trish Stratus devraient s’affronter pour un match Steel Cage, tandis que LA Knight et The Miz apparaîtront dans un seul match. Dans un segment en coulisses, Cody Rhodes fera une apparition sur Grayson Waller Effect.

Avant le WWE Payback 2023 de dimanche ; voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement premium en direct :

À quelle date aura lieu le WWE Payback 2023 ?

Le WWE Payback 2023 aura lieu le samedi 2 septembre. Mais les fans indiens peuvent regarder l’événement aux petites heures du 3 septembre.

Où aura lieu le WWE Payback 2023 ?

Le WWE Payback 2023 aura lieu à la PPG Paints Arena de Pittsburgh.

À quelle heure débutera le WWE Payback 2023 ?

Le show de lancement de WWE Payback 2023 débutera à 4h30 IST le 3 septembre, tandis que l’événement principal devrait commencer à 5h30 IST.

Quelles chaînes TV diffuseront le WWE Payback 2023 ?

Le WWE Payback 2023 ne sera pas télédiffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct de WWE Payback 2023 ?

Le WWE Payback 2023 sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Sony Liv en Inde.