WWE Payback 2023 : carte de match complète, date et heure de début – Tout ce que vous devez savoir

WWE Payback se déroule ce week-end, avec des actions de lutte masculine et féminine de premier plan. Le pay-per-view de la WWE est prévu pour le 2 septembre. Un titre approprié pour ce qui est à venir, Payback aura lieu à la PPG Paints Arena de Pittsburg, en Pennsylvanie. Ce sera le premier événement phare de la WWE depuis SummerSlam.

La prochaine édition du WWE Payback verra quatre défenses de titre. La querelle entre Shinsuke Nakamura et Seth Rollins a insufflé une nouvelle vie au personnage du premier. Il affrontera Rollins pour le championnat du monde des poids lourds ce week-end. Amis et concurrents de longue date, Sami Zayn et Kevin Owens défendront leur championnat incontesté par équipe de la WWE contre Damian Priest et Finn Balor. Icône de la WWE, le haut vol Rey Mysterio affrontera Austin Theory dans un match de championnat des États-Unis.

La célébrité de LA Knight est à la hausse alors qu’il s’apprête à affronter The Miz lors du premier pay-per-view.

WWE Payback présentera également de l’action féminine alors que Rhea Ripley défendra sa couronne de championne du monde contre Raquel Rodriguez. Raquel est l’une des rares femmes à pouvoir égaler l’énorme force de Ripley, ce qui en fait une digne challenger pour le titre. Cependant, Ripley semble être plus que préparée car elle a plutôt bien géré son règne de titre jusqu’à présent. Nous verrons également la légende de la WWE, Trish Stratus, affronter Becky Lynch dans une cage en acier.

Un Slim Jim Battle Royal et Gunther contre Chad Gable pour le match de championnat intercontinental de la WWE ont également été teasés. Cependant, il n’y a eu aucune déclaration officielle de la WWE pour confirmer les deux matches.

MATCHS WWE Payback

Championnat du monde des poids lourds : Seth Rollins (champion) contre Shinsuke Nakamura

Championnat du monde féminin : Rhea Ripley (championne) contre Raquel Rodriguez

Championnat incontesté par équipe de la WWE : Kevin Owens et Sami Zayn (champions) contre Steel City Street Fight

Championnat des États-Unis : Rey Mysterio (champion) contre Austin Theory

Becky Lynch contre Trish Stratus – Match en cage en acier

LA Knight contre le Miz

QUAND ET O REGARDER WWE Payback :

Quand aura lieu le WWE Payback ?

Le WWE Payback aura lieu le 2 septembre 2023. Cependant, il sera disponible pour les fans indiens aux petites heures du 3 septembre.

Où aura lieu WWE Payback ?

WWE Payback aura lieu à la PPG Paints Arena de Pittsburg, en Pennsylvanie.

À quelle heure commence WWE Payback ?

En Inde, le show de lancement de WWE Payback débutera à 4h30 IST. Alors que l’événement principal débutera à 5h30.

Quelle chaîne de télévision diffusera WWE Payback en direct ?

Le WWE Payback sera télévisé via Sony Pictures Sports Network en Inde. Les chaînes incluent Sony Sports TEN 1 (anglais), Sony Sports TEN 3 (hindi) et Sony Sports TEN 4 (régional).

Comment regarder le streaming en direct du WWE Payback ?

Sony Liv diffusera WWE Payback en direct en Inde via l’abonnement WWE Network.