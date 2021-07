WWE Money in the Bank 2021: Full Match Card

La WWE reprend ses tournées devant un public en direct et le premier pay-per-view (PPV) à pleine capacité a lieu avec Money in the Bank (MITB) ce week-end. La 12e édition de l’événement marquera le départ de l’entreprise de la bulle bio-sécurisée appelée ThunderDome et sera le premier événement WWE PPV à se dérouler devant un public en direct depuis WrestleMania en février plus tôt cette année.

L’action de l’événement annuel se déroulera en direct le dimanche 18 juillet à la Dickies Arena de Fort Worth, au Texas. Les matchs commencent à 05h30 IST. L’événement explosif verra huit concurrents des marques rouges et bleues se battre bec et ongles dans des matchs qui changent leur carrière dans l’espoir de gravir les échelons et de saisir la précieuse mallette.

La carte MITB se compose actuellement de quatre matchs de championnat ainsi que d’une version masculine et féminine de l’emblématique match d’échelle MITB. Outre les matchs du classement, quatre titres majeurs – trois de Raw et un de Smackdown seront en jeu lors du MITB de cette année. Le PPV sera titré par Edge affrontant Roman Reigns pour le titre de championnat universel. Seth Rollins, Shinsuke Nakamura, Kevin Owens et Big E représenteront SmackDown dans le match explosif, tandis que Drew McIntyre, Riddle, Ricochet et John Morrison seront les représentants de Raw dans la rencontre à haut risque.

Voici la liste des matchs :

Championnat de la WWE – Bobby Lashley contre Kofi Kingston

Championnat Universel – Roman Reigns contre Edge

Championnat par équipe de Raw Tag – AJ Styles et Omos contre les Viking Raiders

Championnat féminin brut – Rhea Ripley contre Charlotte Flair

L’argent des hommes à la banque – Ricochet contre John Morrison contre Big E contre Shinsuke Nakamura contre Seth Rollins contre Riddle contre Kevin Owens contre Drew McIntyre

L’argent des femmes à la banque – Natalya contre Tamina contre Liv Morgan contre Zelina Vega contre Asuka contre Naomi contre Alexa Bliss contre Nikki ASH

Les fans de la WWE en Inde peuvent suivre l’action en direct sur les chaînes Sony TEN 1 (anglais) et Sony TEN 3 (hindi). Et aussi, diffusion en direct sur Sony LIV.

