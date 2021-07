WWE: John Cena Vs Roman Reigns alors que le Main Event SummerSlam 2021 toujours sur la bonne voie

WWE‘s méga plans d’un Jean Cena vs Règnes romains pour le championnat universel au SummerSlam de cette année est toujours sur la bonne voie. Selon Dave Meltzer du Observateur de lutte, l’événement principal vanté de l’événement à la carte de la WWE en août malgré les spéculations faisant des rondes sur les réseaux sociaux selon lesquelles Cena ne serait pas en mesure de faire le spectacle en raison de ses engagements cinématographiques.

Selon Meltzer, Cena, qui fera partie d’un film multi-stars The Argylle en août en Europe, il aura terminé le tournage avant SummerSlam, ou même ne commencera la production qu’après le spectacle.

« Aucun mot sur le moment où il se présentera à la télévision, mais Cena est libre de toute responsabilité pour son travail d’acteur à ce stade et jusqu’après SummerSlam. Cena vs. Reigns est l’événement principal de la série. Cependant, Cena est dans un film intitulé « Argylle », un thriller d’espionnage qui sera tourné en Europe en août. Il est possible qu’il puisse commencer après ou se terminer avant la date, ou même prendre quelques jours de congé », a écrit Meltzer dans le Observateur de lutte bulletin.

Variété avait récemment a rapporté que John Cena a signé pour agir avec Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Catherine O’Hara, Bryan Cranston, Sam Rockwell et Samuel L. Jackson dans le nouveau film « Argylle ». Le tournage de ce film devrait commencer en août, qui coïncide avec le WWE Summerslam.

Cena pourrait se rendre au SummerSlam si le tournage commence après le 21 août. Cependant, si le tournage commence avant le PPV, cela dépendra des protocoles COVID-19, du calendrier de tournage et de l’assurance.

Si le tournage commence après Summerslam, la société de production peut toujours l’empêcher de craindre que la superstar ne se blesse pendant le combat.

Dwayne ‘The Rock’ Johnson avait déjà été interdit de catch en raison de problèmes d’assurance. Cena lui-même a également été confronté à une situation similaire plus tôt cette année lorsqu’il n’a pas été autorisé à se présenter à WrestleMania en raison de conflits d’horaire.

Le leader de la Cenation n’a pas été vu à l’intérieur du ring de la WWE depuis son match Firefly Fun House contre « The Fiend » Bray Wyatt en avril de l’année dernière. Il a été rapporté que le champion du monde à 16 reprises ferait son retour à la WWE lorsque SmackDown accueillera les fans dans l’arène pour la première fois depuis le 9 mars 2020.

