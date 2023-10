WWE Fastlane : Seth Rollins survit à Shinsuke Nakamura ; Cody Rhodes et Jey Uso conservent les titres incontestés par équipe

À WWE Fastlane 2023, le champion du monde des poids lourds Seth « Freakin » Rollins a vaincu Shinsuke Nakamura dans un incroyable Last Man Standing Match, Cody Rhodes et Jey Uso ont battu Finn Balor et Damian Priest de The Judgment Day pour remporter les titres incontestés par équipe de la WWE, John Cena. et LA Knight ont battu Jimmy Uso et Solo Sikoa, IYO SKY a conservé le titre féminin de la WWE dans un match triple menace contre Charlotte Flair et Asuka de manière controversée, et Carlito est revenu pour aider Rey Mysterio et Santos Escobar à conquérir Bobby Lashley et The Street Profits.

Résultats complets de WWE Fastlane :

Cody Rhodes et Jey Uso battent. Finn Balor et Damian Priest remporteront les titres incontestés par équipe de la WWE

L’emprise ferme de Judgment Day sur la WWE diminue alors que Señor Money in the Bank et Finn Balor ont perdu les championnats incontestés par équipe de la WWE face au couple improbable de Cody Rhodes et Jey Uso.

La championne du monde féminine Rhea Ripley, le champion nord-américain NXT « Dirty » Dominik Mysterio et JD McDonagh sont arrivés pour aider leurs coéquipiers de Judgment Day, mais l’attaque de McDonagh s’est retournée contre lui lorsqu’il a accidentellement frappé Damian Priest avec la mallette Money in the Bank au lieu de The American Nightmare.

Ce fut le début de la fin pour Priest et Balor, alors que Rhodes disposait Priest avec une croix de Rhodes sur la table des annonces. Quelques instants plus tard, Jey a décroché un superkick et a maintenu Balor en place pour un Cody Cutter. Enfin, un Cody Cutter à Balor a permis à Rhodes et Uso de devenir les nouveaux champions incontestés par équipe de la WWE.

Rey Mysterio, Santos Escobar et Carlito battent. Bobby Lashley et The Street Profits – Match par équipe à six

Rey Mysterio, membre du Temple de la renommée de la WWE, a recruté nul autre que Carlito pour être son partenaire et celui de Santos Escobar pour leur match par équipe à six contre Bobby Lashley et The Street Profits, et ce fut une décision qui a non seulement ravi l’univers de la WWE, mais elle a également les a aidés à remporter la victoire.

Le LWO a commencé le match avec un homme d’avance, mais l’arrivée de Carlito a déclenché son énorme retour, alors qu’il a réussi un Backstabber pour épingler Montez Ford et donner la victoire à son équipe.

La championne féminine de la WWE, IYO SKY, a battu. Charlotte Flair et Asuka – Match triple menace

Le Championnat féminin de la WWE reste avec Damage CTRL alors qu’IYO SKY a épinglé Charlotte Flair pour conserver son titre de manière spectaculaire.

Flair a été détruit par la brume verte emblématique d’Asuka quelques instants seulement après le début du match, et cela a déclenché une compétition frénétique et pleine d’action qui a atteint son crescendo lorsque Bayley a distrait l’officiel, permettant à SKY de lancer un moonsault défiant la gravité sur Flair qui a délivré au champion le la victoire.

La victoire de SKY n’a cependant pas été sans controverse, car il est apparu qu’Asuka tapait sur le Figure-Eight Leglock de Charlotte avant que la championne n’effectue son moonsault.

John Cena et LA Knight battent. La lignée

La Dream Team de John Cena et LA Knight a enflammé l’univers de la WWE avec leur élimination palpitante de Jimmy Uso et Solo Sikoa de The Bloodline.

Sikoa et Uso ont dominé l’action au début, mais une fois que The Megastar est intervenu, le vent a tourné de manière majeure alors que lui et The Greatest of All Time ont pris le contrôle du match et ont rendu Paul Heyman furieux.

Alors que les quatre Superstars se bagarraient, The Cenation Leader a chronométré Uso avec le Five-Knuckle Shuffle, et Knight a marqué le compte de trois après avoir enchaîné avec Blunt Force Trauma.

Le champion du monde des poids lourds Seth « Freakin » Rollins a battu. Shinsuke Nakamura – Match du dernier homme debout

Seth « Freakin » Rollins a conservé son titre de champion du monde des poids lourds dans un Last Man Standing Match, mais cela a eu un coût angoissant pour The Visionary.

Shinsuke Nakamura s’est fait un devoir d’attaquer le dos déjà blessé du champion, et c’est exactement ce qu’il a fait en envoyant Rollins à travers trois tables distinctes, se rapprochant à chaque fois de remporter le titre. Avec ce qui semblait être son dernier souffle, Rollins a frappé Nakamura avec une Falcon Arrow à travers une table et s’est levé, conservant son titre et envoyant l’Univers de la WWE dans une frénésie.