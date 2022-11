WWE Crown Jewel 2022: heures de début, comment regarder Logan Paul contre Roman Reigns

La WWE revient en Arabie Saoudite pour Crown Jewel samedi. La WWE sort généralement des lapins extravagants de son chapeau pour les événements saoudiens, mais même selon ces normes, Crown Jewel a un événement principal étrange. LoganPaul, dans son troisième match de catch, affronte Roman Reigns pour les titres du WWE Universal Championship. Regardez cette affiche ci-dessus. Même Paul a l’air surpris d’être là.

L’histoire du match est que Paul est clairement surclassé, mais n’a besoin que d’un coup chanceux pour l’emporter. Cela vient une semaine après que le frère de Paul, Jake Paul, battre la légende de l’UFC Anderson Silva dans un match de boxedonc tout est possible avec ces frères Paul.

L’événement principal de Crown Jewel est de loin son match le plus intrigant. L’événement semi-principal verra Brock Lesnar affronter Bobby Lashley, un combat de retour de leur affrontement Royal Rumble. Également dans l’émission: Drew McIntyre affronte Karrion Kross dans une cage en acier et Bayley défie le championnat féminin de Raw dans un match Last Woman Standing.

Heures de début du joyau de la couronne 2022

Avec Crown Jewel diffusant depuis Riyad, en Arabie saoudite, les heures de début seront différentes de la normale. L’émission sera diffusée 9 h PT (midi HE) le 5 novembre. C’est 16 heures, heure du Royaume-Uni, ce qui est un régal pour les habitants de la région qui doivent généralement attendre jusqu’à minuit pour obtenir leur dose de grappling. Cette fois, ce sont les Australiens qui ont le plus de mal : Crown Jewel est diffusé à 3h00 AEDT.

WWE



Carte complète

Championnat universel de la WWE : Roman Reigns (c) contre Logan Paul.

Brock Lesnar contre Bobby Lashley.

Dernière femme debout, championnat féminin brut: Bianca Belair (c) contre Bayley.

Cage en acier : Drew McIntyre contre Karrion Kross.

Braun Strowman contre Omos.

Championnat par équipe féminin: Damage CTRL (c) contre Asuka et Alexa Bliss.

Championnats par équipe incontestés : Les Usos (c) contre les Brawling Brutes.

L’OC contre le jour du jugement.

Comment regarder: Peacock, WWE Network

Comme vous le savez probablement déjà, Peacock est le nouveau foyer du pay-per-views de la WWE. Le WWE Network a essentiellement migré vers le service de streaming Peacock de NBC, et c’est là que vous irez pour regarder Crown Jewel 2022. Peacock a trois niveaux : Gratuit, Premium et Premium Plus. Pour regarder le contenu WWE, vous aurez besoin d’un abonnement Premium. La bonne nouvelle est que cela vous coûtera 5 $ par mois, moins que les 10 $ pour WWE Network.

Si vous êtes en dehors des États-Unis, vous regarderez Crown Jewel 2022 sur le réseau WWE comme d’habitude.