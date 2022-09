WWE Clash at the Castle: comment regarder, heures de début, carte de match et paon

Roman Reigns est champion universel depuis plus de deux ans, et Champion de la WWE depuis WrestleMania, mais sa course au titre pourrait enfin toucher à sa fin. Drew McIntyre défie les titres de championnat universel de la WWE de Reigns à Clash at the Castle samedi, le premier pay-per-view de la WWE au Royaume-Uni depuis 2003. Si Reigns finit par décrocher un W, il semble probable qu’il gardera l’or jusqu’à ce que Wrestlemania.

En dehors du match pour le titre, la confrontation la plus chaude de Clash at the Castle sera celle entre Matt Riddle et Seth Rollins. (Oui, Riddle a retrouvé son prénom!) Le duo devait initialement lutter à SummerSlam, mais leur match a été reporté à ce spectacle. La construction a été excellente, y compris un super segment d’interview sur Raw cette semaineet Rollins et Riddle ont tous deux l’habitude de livrer dans des contextes de grands matchs.

Heures de début

WWE Clash at the Castle a lieu samedi au Principality Stadium de Cardiff, au Pays de Galles. Le spectacle a une heure de début inhabituelle : 10 h (13 h HE). Les fans de grappling de l’autre côté de l’étang doivent généralement rester debout tard pour regarder la lutte en direct, mais ce n’est évidemment pas le cas ici. Clash of the Castle commence à 18 h 00 BST. Les Australiens tirent la courte paille cette fois, alors que l’émission est diffusée à 3 heures du matin AEST dimanche.

Carte de match

Championnat universel de la WWE : Roman Reigns (c) contre Drew McIntyre.

Matt Riddle contre Seth Rollins.

Championnat féminin de SmackDown : Liv Morgan (c) contre Shayna Baszler.

Championnat intercontinental : Gunther (c) contre Sheamus.

Edge et Rey Mysterio contre Finn Balor et Damian Priest.

Bianca Belair, Alexa Bliss et Asuka contre Bayley, Dakota Kai et Iyo Sky.

Comment regarder: Peacock, WWE Network

Comme vous le savez probablement déjà, Peacock est le nouveau foyer du pay-per-views de la WWE. Le réseau WWE a, en substance, migré vers le service de streaming Peacock de NBC, et c’est là que vous irez pour regarder SummerSlam. Peacock a trois niveaux : Gratuit, Premium et Premium Plus. Pour regarder le contenu WWE, vous aurez besoin d’un abonnement Premium. La bonne nouvelle est que cela vous coûtera 5 $ par mois, moins que les 10 $ pour WWE Network.

Si vous êtes en dehors des États-Unis, vous regarderez SummerSlam sur le réseau WWE comme d’habitude.