WWE 2K24, Dead Space, Doki Doki Literature Club Plus ! – PlayStation.Blog

Faites votre entrée et devenez une légende sur le ring, survivez aux terreurs qui se cachent à bord d’un vaisseau minier dérivant dans l’espace lointain et affrontez les horreurs d’une romance scolaire dans laquelle tout n’est pas comme il y paraît avec la gamme de jeux mensuels PlayStation Plus d’octobre*. WWE 2K24, Dead Space et Doki Doki Literature Club Plus! seront lancés le 1er octobre pour tous les membres PlayStation Plus**.

Examinons de plus près chaque jeu à tour de rôle.

WWE 2K24 | PS4, PS5

Une célébration des 40 ans de WrestleMania, avec des superstars emblématiques d’hier et d’aujourd’hui, jouables dans une vaste gamme de modes de jeu. Rejoignez les plus grandes superstars du divertissement sportif alors que WWE 2K24 présente une réinterprétation des plus grands moments de WrestleMania des 40 dernières années. Participez à certains des matchs les plus inoubliables et marquants de la carrière du catch, en choisissant parmi des joueurs comme « Stone Cold » Steve Austin, Undertaker et Andre the Giant, aux côtés des prétendants actuels « The American Nightmare » Cody Rhodes, John Cena, Rhea Ripley et Roman Reigns.

Espace mort | PS5

Le classique du survival horror de science-fiction revient, reconstruit pour offrir une expérience plus profonde et plus immersive. Isaac Clarke est un ingénieur ordinaire en mission pour réparer un vaste vaisseau de classe Planet Cracker, l’USG Ishimura, pour découvrir que quelque chose a terriblement mal tourné. L’équipage du vaisseau a été massacré et la partenaire bien-aimée d’Isaac, Nicole, est perdue quelque part à bord. Désormais seul et armé uniquement de ses outils et compétences d’ingénieur, Isaac se précipite pour découvrir le mystère cauchemardesque de ce qui s’est passé à bord de l’Ishimura dans l’espoir de retrouver Nicole. Pris au piège avec des créatures hostiles appelées Nécromorphes, Isaac fait face à une bataille pour sa survie, non seulement contre les terreurs croissantes du vaisseau, mais aussi contre sa propre santé mentale en ruine.

Club de littérature Doki Doki Plus ! | PS4, PS5

Entrez dans l’expérience d’horreur psychologique de Doki Doki Literature Club. Vous incarnez le personnage principal, qui rejoint à contrecœur le club de littérature à la recherche d’un intérêt romantique. Avec chaque poème que vous écrivez et chaque choix que vous faites, vous charmerez votre béguin et commencerez à dévoiler les horreurs de la romance scolaire. Avez-vous ce qu’il faut pour déchiffrer le code des simulations de rencontres et obtenir la fin parfaite ? Ce jeu ne convient pas aux enfants ou à ceux qui sont facilement perturbés.

Dernière chance pour télécharger les jeux de septembre

Les membres PlayStation Plus ont jusqu’au 30 septembre pour ajouter Quidditch Champions, MLB The Show 24 et Little Nightmares II à leurs bibliothèques de jeux.

*Les trois jeux seront disponibles pour les membres PlayStation Plus du 1er octobre au 4 novembre.

**La sélection du catalogue de jeux PlayStation Plus peut varier selon les régions. Veuillez consulter le PlayStation Store le jour du lancement pour connaître la sélection de votre région.