WWDC 2023 : Apple devrait dévoiler un casque VR élégant

Apple semble sur le point de dévoiler un casque de longue date qui placera ses utilisateurs entre le monde virtuel et le monde réel, tout en testant la capacité du pionnier de la technologie à populariser les appareils de pointe après que d’autres n’aient pas réussi à captiver l’imagination du public.

Après des années de spéculation, le décor est planté pour l’annonce très attendue qui sera faite lundi lors de la conférence annuelle des développeurs d’Apple dans un théâtre de Cupertino, en Californie, nommé d’après le défunt co-fondateur de la société, Steve Jobs. Apple est également susceptible d’utiliser l’événement pour montrer son dernier ordinateur Mac, prévisualiser le prochain système d’exploitation pour l’iPhone et discuter de sa stratégie en matière d’intelligence artificielle.

Mais la star de l’émission devrait être une paire de lunettes – peut-être appelées «Reality Pro», selon les fuites des médias – qui pourraient devenir une autre étape importante dans la tradition d’Apple de publier une technologie révolutionnaire, même si l’entreprise n’a pas ‘ J’ai toujours été le premier à s’essayer à la fabrication d’un appareil particulier.

La lignée des percées d’Apple remonte à un emploi en nœud papillon vendant le premier Mac en 1984 – une tradition qui s’est poursuivie avec l’iPod en 2001, l’iPhone en 2007, l’iPad en 2010, l’Apple Watch en 2014 et ses AirPod en 2016. .

Mais avec un prix élevé qui pourrait être de l’ordre de 3 000 $, le nouveau casque d’Apple peut également être accueilli avec un accueil tiède de la part de tous les technophiles, sauf les plus aisés.

Si le nouvel appareil s’avérait être un produit de niche, il laisserait Apple dans la même situation que d’autres grandes entreprises technologiques et startups qui ont essayé de vendre des casques ou des lunettes équipés d’une technologie qui propulse les gens dans des mondes artificiels ou projette des images numériques avec des paysages. et les choses qui sont réellement devant eux – un format connu sous le nom de « réalité augmentée ».

Les lunettes d’Apple devraient être conçues avec élégance et capables de basculer entre des options totalement virtuelles ou augmentées, un mélange parfois appelé « réalité mixte ». Cette flexibilité est aussi parfois appelée réalité externe, ou XR en abrégé.

Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a décrit ces réalités tridimensionnelles alternatives comme le « métaverse ». C’est un concept geek qu’il a essayé de généraliser en changeant le nom de sa société de réseautage social en Meta Platforms en 2021, puis en versant des milliards de dollars pour améliorer la technologie virtuelle.

Mais le métaverse reste en grande partie une ville fantôme numérique, bien que le casque de réalité virtuelle de Meta, le Quest, reste l’appareil le plus vendu dans une catégorie qui jusqu’à présent a surtout séduit les joueurs de jeux vidéo à la recherche d’expériences encore plus immersives.

Les dirigeants d’Apple semblent susceptibles d’éviter de se référer au métaverse, étant donné le scepticisme qui s’est rapidement développé autour de ce terme, lorsqu’ils discutent du potentiel du nouveau casque de l’entreprise.

Ces dernières années, le PDG d’Apple, Tim Cook, a périodiquement présenté la réalité augmentée comme le prochain saut quantique de la technologie, sans fixer de calendrier précis pour savoir quand elle gagnera en popularité.

« Si vous regardez en arrière à un moment donné, vous savez, faites un zoom arrière vers l’avenir et regardez en arrière, vous vous demanderez comment vous avez mené votre vie sans réalité augmentée », a déclaré Cook, qui a 62 ans, en septembre dernier alors qu’il s’adressait à un public d’étudiants en Italie. « Tout comme aujourd’hui, vous vous demandez comment des gens comme moi ont pu grandir sans Internet. Vous savez, je pense que cela pourrait être si profond. Et ça ne le sera pas du jour au lendemain. »

La réponse à la réalité virtuelle, augmentée et mixte a été décidément ho-hum jusqu’à présent. Certains des gadgets déployant la technologie ont même été moqués avec dérision, l’exemple le plus notable étant les lunettes connectées à Internet de Google lancées il y a plus de dix ans.

Après que le co-fondateur de Google, Sergey Brin, ait initialement suscité l’enthousiasme pour l’appareil en démontrant le « facteur wow » potentiel d’un premier modèle avec une cascade de parachutisme organisée lors d’une conférence technique à San Francisco, les consommateurs se sont rapidement détournés d’un produit qui permettait à ses utilisateurs de subrepticement prendre des photos et des vidéos. Le contrecoup est devenu si intense que les personnes qui portaient l’équipement sont devenues connues sous le nom de « Glassholes », ce qui a conduit Google à retirer le produit quelques années après ses débuts.

Microsoft a également eu un succès limité avec HoloLens, un casque de réalité mixte sorti en 2016, bien que le fabricant de logiciels ait insisté plus tôt cette année sur le fait qu’il restait attaché à la technologie.

Magic Leap, une startup qui a suscité l’enthousiasme avec des avant-premières d’une technologie de réalité mixte qui pourrait évoquer le spectacle d’une baleine traversant le sol d’un gymnase, a eu tellement de mal à commercialiser son premier casque aux consommateurs en 2018 qu’elle s’est depuis déplacée vers utilisations industrielles, médicales et d’urgence.

Daniel Diez, directeur de la transformation de Magic Leap, a déclaré qu’il y avait quatre questions majeures auxquelles les lunettes d’Apple devront répondre : « Que peuvent faire les gens avec ? À quoi ressemble cette chose ? Est-elle confortable à porter ? ça va coûter ? »

L’anticipation que les lunettes d’Apple vont se vendre pour plusieurs milliers de dollars a déjà atténué les attentes pour le produit. Bien qu’il s’attende à ce que les lunettes d’Apple soient dotées d’une technologie « à couper le souffle », l’analyste de Wedbush Securities, Dan Ives, a déclaré qu’il s’attend à ce que la société vende seulement 150 000 unités au cours de la première année de commercialisation de l’appareil – une simple tache dans le portefeuille de la société. En comparaison, Apple vend plus de 200 millions d’iPhones, son produit phare par an. Mais l’iPhone n’a pas été une sensation immédiate, avec des ventes de moins de 12 millions d’unités au cours de sa première année complète sur le marché.

Dans un mouvement apparemment destiné à augmenter le prix attendu des lunettes d’Apple, Zuckerberg a tenu à dire la semaine dernière que le prochain casque Quest se vendrait 500 $, une annonce faite quatre mois avant que Meta Platform ne prévoie de présenter le dernier appareil lors de sa conférence technologique. .

Depuis 2016, les expéditions annuelles moyennes d’appareils de réalité virtuelle et augmentée ont atteint en moyenne 8,6 millions d’unités, selon la société de recherche CCS Insight. La société s’attend à ce que les ventes restent atones cette année, avec une projection de ventes d’environ 11 millions d’appareils avant de grimper progressivement à 67 millions en 2026.

Mais ces prévisions ont évidemment été faites avant que l’on sache si Apple pourrait sortir un produit qui modifie le paysage.

« Je ne compterais jamais sur Apple, en particulier avec le marché grand public et surtout lorsqu’il s’agit de trouver ces applications et solutions qui tuent », a déclaré Diez de Magic Leap. « Si quelqu’un veut percer le marché de la consommation plus tôt, je ne serais pas surpris que ce soit Apple. »